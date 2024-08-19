- Пациент, который был сбит кабриолетом, выписан из медицинского обслуживания.

13-летний ребёнок из Бремена, якобы преднамеренно сбитый и серьёзно раненый спортивным автомобилем на острове Рюген, был выписан из больницы в субботу, как подтвердил представитель полиции. Поиски спортивного автомобиля и его водителя продолжаются. "У нас есть несколько зацепок, и мы в настоящее время проверяем их", - сказал представитель. Владельцы спортивных автомобилей в районе находятся под пристальным наблюдением. Машина ищется на парковках и в гаражах, а владельцев гаражей опрашивают. "Мы также надеемся, что владелец спортивного автомобиля явится", - добавил представитель. По его словам, семь подростков стали свидетелями инцидента. К сожалению, ни один из них не смог вспомнить номерной знак.

Ребёнок был запущен в воздух

В прошлую среду вечером в городе Пrora (муниципалитет Binz), якобы водитель спортивного автомобиля преднамеренно направился к ребёнку, как сообщает полиция. Водитель затем скрылся с места происшествия. 8-классник из Бремена, который был с семью другими студентами, якобы спровоцировал водителя жестом раньше.

По словам очевидцев, водитель якобы повернул после нескольких метров и направился к ребёнку на высокой скорости с преднамеренным манёвром руля. В лобовом столкновении ученик был отброшен на несколько метров в воздух, прежде чем приземлиться на зелёной территории. Он получил тяжёлые травмы и был эвакуирован вертолётом в больницу. Криминальная полиция расследует дело о причинении тяжких телесных повреждений и оставлении места происшествия.

13-летняя жертва из Бремена попала в серьёзную аварию на острове Рюген. Свидетели сообщили об инциденте в городе Пrora.

Несмотря на интенсивные усилия, водитель спортивного автомобиля, чьи действия привели к тому, что ребёнка запустили в воздух, остаётся на свободе. Авторитеты продолжают поиски в муниципалитете Binz.

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