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Пассажиры испытывают кровотечение из носа и ушей из-за проблем с давлением в кабине во время полета Delta.

Пассажиры рейса Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Портленд сейчас восстанавливаются после неприятного инцидента из-за проблемы с кабинным давлением, который вызвал кровотечения из носа и другие осложнения, как сообщает авиакомпания и сами пассажиры.

 and  Melissa Williams
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Самолёты Delta Air Lines по-прежнему находятся на терминалах Международного аэропорта...
Самолёты Delta Air Lines по-прежнему находятся на терминалах Международного аэропорта Солт-Лейк-Сити, как показано на файле 2020 года.

Пассажиры испытывают кровотечение из носа и ушей из-за проблем с давлением в кабине во время полета Delta.

Извините за неудобства, с которыми столкнулись пассажиры рейса 1203 15 сентября, мы выразили это через заявление представителя Delta. Экипаж следовал протоколам, возвращая самолет в SLC. Наша наземная команда затем вмешалась, помогая пассажирам с их неотложными нуждами, - объяснила Delta.

Пассажиров рейса 1203 впоследствии пересадили на другой самолет.

Технический персонал Delta устранил проблему с давлением на самолете, как сообщила авиакомпания, и он возобновил работу на следующий день.

Кэрин Аллен рассказала CNN affiliate KSL, что пассажиры быстро заметили неладное на борту. "Я взглянула на своего мужа, и он прижимал обе руки к ушам, как бы наклоняясь вперед", - заявила Аллен.

Аллен также вспоминала, как видела пассажира за несколько рядов от себя с сильным носовым кровотечением. "Мужчина с сильным кровотечением из носа, и люди пытались ему помочь", - описала она.

Джаси Пасер добавила, что почувствовала, будто кто-то наносит удары ножом в ухо. "Я положила руку на ухо, и когда убрала ее, на ней была кровь", - подробно рассказала Пасер.

Хотя серьезных травм не было, медицинские работники идентифицировали 10 человек, нуждающихся в обследовании или лечении после полета.

Администрация авиационной безопасности объявила, что будет расследовать инцидент.

Пассажирам предоставлялись обновления о ситуации с поездкой через новостные outlets из-за инцидента. После инцидента возрос интерес к процедурам безопасности и запасным планам Delta в авиационных новостях.

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