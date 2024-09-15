Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Пассажир задержан после попытки задушить члена экипажа и заявил, что самолет падает, согласно DOJ.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Пассажир задержан после попытки задушить члена экипажа и заявил, что самолет падает, согласно DOJ.

Чарльз Энджел Сальва, 30-летний житель Фермонта, впервые предстал перед судом в среду. Он был обвинен в нарушении деятельности экипажа самолета, как сообщает офис прокурора США по Центральному округу Калифорнии.

Самолет только что взлетел из округа Оранж, Калифорния, когда члены экипажа заметили, что кислородные маски одного из рядов отсутствуют в багажном отделении над головой. Члены экипажа провели расследование и обнаружили, что Сальва держал руку в багажном отделении над головой, сообщает офис прокурора США.

Пассажир сообщил правоохранительным органам, что, по-видимому, Сальва страдает клаустрофобией и хотел покинуть самолет, добавив, что мужчина застрял рукой в багажном отделении над головой после того, как достал оттуда кислородную маску.

Во время инцидента Сальва обругал членов экипажа и, якобы, сказал: "Мы все обречены на ад", и "Этот самолет рухнет", - сообщает пресс-релиз.

"Пассажиры смогли усмирить Сальву, который освободился от пут и был пристегнут ремнем безопасности. Во время инцидента Сальва ударил стюардессу примерно шесть раз по ноге, что привело к видимым синякам и отекам, потребовавшим медицинской помощи", - говорится в заявлении.

У стюардессы, которую Сальва якобы пытался задушить, также были легкие отметины на шее, сообщает офис прокурора США.

Члены экипажа сочли невозможным вернуть Сальву на его место, в результате чего рейс был перенаправлен в Международный аэропорт Онтарио, сообщает пресс-релиз.

CNN связался с адвокатом Сальвы и с компанией Frontier Airlines для получения дополнительной информации.

Если виновен, Сальва может получить максимальный срок тюремного заключения в 20 лет, как сообщает офис прокурора США.

Сальва в настоящее время находится под стражей у marshals США, как указано в судебных документах. Его предварительное слушание назначено на 26 сентября.

ФБР и полицейское управление Онтарио в настоящее время расследуют инцидент.

В 2021 году Управление гражданской авиации США объявило, что будет применять политику нулевой терпимости к пассажирам, проявляющим неадекватное поведение на борту самолетов.

В том же году пассажиры были оштрафованы за различные инциденты на рейсах по всей стране, такие как попытка пассажира войти в кабину пилотов и необходимость его сдерживания, и другой, который ударил стюардессу, отправив ее в больницу. Самые серьезные случаи неподобающего поведения на борту также сообщаются в Министерство юстиции.

Самый высокий индивидуальный штраф, составивший 40 823 доллара, был наложен на пассажира, который взял с собой алкоголь на борт, был пьян, пытался курить марихуану в туалете и сексуально домогался стюардессы - все это во время одного рейса.

Лилит Маркус из CNN внесла свой вклад в этот отчет.

Несмотря на его, казалось бы, необходимость в помощи из-за клаустрофобии, необычное поведение Чарльза Энджела Сальвы на борту самолета привело к обвинениям в нарушении деятельности экипажа. После инцидента Сальва может столкнуться с обвинениями и максимальным сроком тюремного заключения в 20 лет в связи с политикой нулевой терпимости к неадекватному поведению на борту самолетов, установленной Управлением гражданской авиации США в 2021 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Насладитесь изяществом yapılыка Lin Cove, спрятанного в горе Гросфатер в Северной Каролине,...
Стоит посетить!

Откройте для себя шесть захватывающих осенних путешествий в этом году, которые дают множество возможностей для взгляда на листья.

Путешествие из Новой Англии на Запад, эти шесть живописных шоссе предлагают захватывающие дух осенние листья и дополнительные достопримечательности.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В частных убежищах: отели раскрывают свои самые необычные опыты запроса в номере
Стоит посетить!

В частных убежищах: отели раскрывают свои самые необычные опыты запроса в номере

Излишние требования гостей и странные инциденты В частных убежищах: отели раскрывают свои самые необычные опыты запроса в номере Похоже, гости становятся все более требовательными, как показывает новый отчет от Hotels.com. Этот отчет раскрывает некоторые из самых необычных запросов на обслуживание номеров, сделанных в его партнерских отелях по всему миру.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно