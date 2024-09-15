Пассажир задержан после попытки задушить члена экипажа и заявил, что самолет падает, согласно DOJ.

Чарльз Энджел Сальва, 30-летний житель Фермонта, впервые предстал перед судом в среду. Он был обвинен в нарушении деятельности экипажа самолета, как сообщает офис прокурора США по Центральному округу Калифорнии.

Самолет только что взлетел из округа Оранж, Калифорния, когда члены экипажа заметили, что кислородные маски одного из рядов отсутствуют в багажном отделении над головой. Члены экипажа провели расследование и обнаружили, что Сальва держал руку в багажном отделении над головой, сообщает офис прокурора США.

Пассажир сообщил правоохранительным органам, что, по-видимому, Сальва страдает клаустрофобией и хотел покинуть самолет, добавив, что мужчина застрял рукой в багажном отделении над головой после того, как достал оттуда кислородную маску.

Во время инцидента Сальва обругал членов экипажа и, якобы, сказал: "Мы все обречены на ад", и "Этот самолет рухнет", - сообщает пресс-релиз.

"Пассажиры смогли усмирить Сальву, который освободился от пут и был пристегнут ремнем безопасности. Во время инцидента Сальва ударил стюардессу примерно шесть раз по ноге, что привело к видимым синякам и отекам, потребовавшим медицинской помощи", - говорится в заявлении.

У стюардессы, которую Сальва якобы пытался задушить, также были легкие отметины на шее, сообщает офис прокурора США.

Члены экипажа сочли невозможным вернуть Сальву на его место, в результате чего рейс был перенаправлен в Международный аэропорт Онтарио, сообщает пресс-релиз.

CNN связался с адвокатом Сальвы и с компанией Frontier Airlines для получения дополнительной информации.

Если виновен, Сальва может получить максимальный срок тюремного заключения в 20 лет, как сообщает офис прокурора США.

Сальва в настоящее время находится под стражей у marshals США, как указано в судебных документах. Его предварительное слушание назначено на 26 сентября.

ФБР и полицейское управление Онтарио в настоящее время расследуют инцидент.

В 2021 году Управление гражданской авиации США объявило, что будет применять политику нулевой терпимости к пассажирам, проявляющим неадекватное поведение на борту самолетов.

В том же году пассажиры были оштрафованы за различные инциденты на рейсах по всей стране, такие как попытка пассажира войти в кабину пилотов и необходимость его сдерживания, и другой, который ударил стюардессу, отправив ее в больницу. Самые серьезные случаи неподобающего поведения на борту также сообщаются в Министерство юстиции.

Самый высокий индивидуальный штраф, составивший 40 823 доллара, был наложен на пассажира, который взял с собой алкоголь на борт, был пьян, пытался курить марихуану в туалете и сексуально домогался стюардессы - все это во время одного рейса.

Лилит Маркус из CNN внесла свой вклад в этот отчет.

Несмотря на его, казалось бы, необходимость в помощи из-за клаустрофобии, необычное поведение Чарльза Энджела Сальвы на борту самолета привело к обвинениям в нарушении деятельности экипажа. После инцидента Сальва может столкнуться с обвинениями и максимальным сроком тюремного заключения в 20 лет в связи с политикой нулевой терпимости к неадекватному поведению на борту самолетов, установленной Управлением гражданской авиации США в 2021 году.

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