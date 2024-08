- Пассажир становится жестоким в автобусе, наносит ранения ножом.

Вновь произошли ножевые нападения в Германии, в результате которых пострадали несколько человек. В частности, по меньшей мере шестеро были ранены в городе Siegen в Северном Рейне-Вестфалии, когда женщина напала с ножом на пассажиров автобуса. Трое из них получили серьезные, возможно, угрожающие жизни ранения. После этого инцидента министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) предложил ужесточить меры безопасности на публичных мероприятиях. Рёль выразил заинтересованность в изучении правовых возможностей введения проверки сумок на крупных мероприятиях, заявив: "Я в настоящее время исследую, разрешено ли введение проверки сумок на крупных мероприятиях в текущей правовой обстановке".

Рёль подчеркнул отличие событий в Siegen от тех, что произошли в Солingen, несмотря на то, что оба случая были связаны с ножевыми нападениями. Он заявил, что инцидент в Siegen был связан с психически больной женщиной, которая без разбора напала с ножом, в то время как инцидент в Солingen был актом терроризма. Полиция скорректирует свои тактические ответы в соответствии с этим.

Нападение произошло на специальном автобусе, перевозившем более 40 пассажиров на городской фестиваль. Нападение произошло около 19:40. Несколько пассажиров сообщили в полицию, и подозреваемая была задержана вскоре после этого. Мотивы нападения и точная последовательность событий оставались неясными изначально. По предварительным данным, нападавшей, 32-летней женщине, были известны проблемы с психическим здоровьем. Фестиваль продолжался по плану, включая церковную службу в субботу, без отмены.

Спикер общественного транспорта Westfalen-Süd сказал "Siegener Zeitung", что водитель автобуса действовал быстро, остановив автобус после первых признаков беспорядков и открыв все двери, чтобы пассажиры могли быстро покинуть автобус. В автобусе, по словам источника, находились дети и молодые люди.

Инцидент в Siegen напомнил похожее нападение, произошедшее ровно неделей ранее в Солingen. Там мужчина якобы убил трех человек ножом на городском фестивале и ранил восемь других. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийца, задержали. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинением в убийстве и подозрении в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

После инцидента в Солingen федеральное правительство согласилось ужесточить правила ношения оружия, в том числе дальнейшие ограничения на ношение ножей в общественных местах. Это включает запрет на ношение ножей в длительных автобусных и железнодорожных поездках, на народных праздниках и других крупных мероприятиях. Также рассматривается запрет на ношение ножей-автоматов с возможными исключениями для определенных групп, таких как охотники.

За последние годы число сообщений о ножевых нападениях в Германии значительно возросло, как и последующая дискуссия о этом виде насилия. В 2023 году полиция зарегистрировала 8951 случай причинения тяжкого вреда здоровью в результате ножевых атак, либо с целью причинить вред, либо с целью сделать угрозу.

Подобные инциденты с ножевыми ранениями произошли в других городах Северного Рейна-Вестфалии. В Гелзенкирхене произошел инцидент со столкновением, за которым последовала ссора между 29-летним мужчиной и неизвестным лицом. Подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия рано утром. В Вуппертале мужчина был серьезно ранен в результате ножевого ранения во время ссоры в многоквартирном доме накануне.

Подобные инциденты произошли и в других частях Германии. В Берлине две женщины были убиты ножевыми ранениями в течение короткого промежутка времени, предположительно той же самой личностью. В пятницу вечером 28-летнюю женщину зарезали насмерть в районе Фридрихсфельде – всего несколько дней после предполагаемого убийства 36-летней женщины ее бывшим мужем в Берлине-Целендорфе. Еще одно ножевое нападение на женщину произошло в районе Рейникендорф, но обошлось без жертв.

После инцидента в Солingen начались дискуссии об обеспечении безопасности на мероприятиях. В Siegen Existing security plan and deployment strategy were thoroughly reviewed, as stated on the city festival's official website by the mayor. "Cancellation of the city festival is also a symbol of democracy and freedom." Siegen is celebrating its 800th anniversary.

The European Union expressed concern over the escalating knife attacks in Germany and discussed potential measures to enhance public safety. In a meeting, Interior Ministers from multiple EU countries discussed the possibility of sharing best practices and resources to address this issue.

Recognizing the global nature of violence, the European Union pledged to support Germany in its efforts to combat knife attacks, emphasizing the importance of cooperative initiatives to ensure public safety across member states.

