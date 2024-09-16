Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Партнеры, с которыми они жили в одном доме, столкнулись с трудностями.

До даже расселения существовало раздражение

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут

Партнеры, с которыми они жили в одном доме, столкнулись с трудностями.

В этом году знаменитые прочные союзы звезд часто распадаются после участия в "Das Sommerhaus der Stars". Однако некоторые пары столкнулись с трудностями до своего появления на шоу RTL, заставляя задуматься, смогут ли они избежать так называемого "проклятия летнего дома".

Выдержат ли эти отношения испытание "Das Sommerhaus der Stars"? Шоу известно тем, что разрушает множество отношений своим так называемым "проклятием летнего дома". С 17 сентября (с предварительным просмотром на неделю раньше на RTL) восемь романтических пар стремятся доказать, что они исключительны, но история не всегда была к ним добра.

Три пары из девятого сезона столкнулись с расставанием перед шоу, в основном из-за несовместимости и доказательства своей совместимости как пары. Во главе этого списка стоят Сам Дайлан и его постоянный партнер Рафи Рачек - влиятельные лица, которые пережили череду расставаний, не оставив камня на камне от жесткой критики.

Война роз для искупления Дайлана и Рачека

Их путь начался мирно. После "принца Чарминга" Дайлана и каминг-аута Рачека на "Бachelor in Paradise" они соединили свои пути в декабре 2019 года. Их союз включал совместное проживание, отпуска и тщательные обновления в социальных сетях. Однако они вызвали скандал из-за высокопрофильных кризисов в отношениях. В мае 2021 года звезды реалити-шоу публично подтвердили свой разрыв.

Разразилась война роз, отмеченная взаимными обвинениями, но уже в августе все было прощено. Дайлан объявил о воссоединении, и пара даже отправилась на публичный поиск суррогатной матери. Однако ребенок так и не появился, и к октябрю 2022 года их союз рухнул снова, считаясь "постоянно" и "необратимо" разрушенным.

В течение двух лет казалось, что эти двое расстались - до тех пор, пока они не объявили о своем примирении в январе 2024 года под фотографиями любящей пары в Instagram с надписью "Все хорошее приходит по трое". Они эволюционировали и возродили свою любовь.

Ричер и Шмидт: смесь триумфов и испытаний

Раулю Ричеру и Ванне Шмидт не сулили благоприятные знаки для мирного пребывания в летнем доме. Бывшая звезда GZSZ и ее партнер провели вместе три года, прежде чем объявить об онлайн-разрыве в июне 2022 года. Шмидт обвинила своего бывшего в неверности, указав на отклонение в 2020 году. К счастью, Шмидт случайно обнаружила это.

Три месяца спустя они решили дать друг другу еще один шанс. Ричер признал свою ошибку, признавшись Шмидт, что он поскользнулся. "Да, я изменял два года назад, и это было глупо. Это было всего лишь однократное происшествие, и так оно и осталось", - признался Ричер в интервью RTL. Он не сразу сообщил об этом Шмидт и вместо этого она узнала об этом от своих друзей.

Шмидт и Ричер объяснили свое примирение открытыми и честными диалогами, которых они избегали раньше.

Любовь Сара Керн между Берлином и Мальтой

Серийная разведенка Сара Керн нашла свою настоящую любовь в Тобиасе Панкове, который был на 16 лет моложе, в 2019 году - но закончила свой союз из-за разных жизненных стилей к 2020 году. Консультант по бизнесу, базирующийся в Делі, Панков и Керн, в основном проживающая на Мальте, столкнулись с трудностями в поддержании длительных отношений.

Несмотря на расставание, они не могли долго забыть друг друга, и в ноябре 2022 года пара воссоединилась. "Второй раунд", - объявила Керн тогда на своем канале Instagram, поддразнивая их дебют в летнем доме на телевидении.

Однако достаточно ли эти пары на подъеме, чтобы преодолеть сложный соседский район в Бохольте? Соревнуются следующие комбинации - Алиссия Геррен и ее парень Кан, Тесса Бергмайер с ее Якобом, Терезия Фишер и Стефан Клезер, Глория Глумак с парнем Майклом и Умут Текин и Эмма Фернлунд - все борются за приз в 50 000 евро шоу.

Несмотря на их бурное прошлое, Дайлан и Рачек хотят оставить свои проблемы в отношениях в прошлом и доказать, что они исключительная пара на "Das Sommerhaus der Stars". В интервью RTL Ричер признался в своей прошлой неверности, несмотря на то, что Шмидт узнала об этом от друзей, демонстрируя их желание честности и примирения.

В этом сезоне "Das Sommerhaus der Stars" обещает смесь драмы и романтики, когда эти пары пытаются преодолеть свои прошлые вызовы и мирно сосуществовать в летнем доме.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.
Общество

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт. С более чем 100 миллионами поклонников в социальных сетях, музыкальная сенсация Тейлор Свифт - это тот человек, которого политики США, скорее всего, захотят избежать оскорбления. Однако бывший президент Дональд Трамп, похоже, проигнорировал это правило. Ответ фанатов Свифт был быстрым. Фанаты Свифт

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.
Общество

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе. Гомосексуальность у животных, в том числе у овец, распространена и часто остается незамеченной. По данным, около 8% баранов демонстрируют гомосексуальные наклонности. Как правило, таких баранов считают неэффективными для разведения и часто они встречают раннюю смерть. Однако на ферме "Радужная

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction,...
Общество

Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

После недавней ссоры за кулисами между членами группы Перри Фаррелом и Дэвидом Наварро из Jane's Addiction запланированные концерты группы отменены.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка
Общество

Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка

Фан-база встревожена тревожной предсмертной запиской Готтшалка Что предлагает Томас Готtschalk в Instagram? Он анонсирует новую книгу "Без фильтров" и тур по книгам, намекая на некий уход, а также упоминает Стефана Рааба. Так какая же связь между ними? Немецкая телезвезда Томас Готtschalk взволновал своих подписчиков загадочным постом в Instagram

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно