Партнеры, с которыми они жили в одном доме, столкнулись с трудностями.

В этом году знаменитые прочные союзы звезд часто распадаются после участия в "Das Sommerhaus der Stars". Однако некоторые пары столкнулись с трудностями до своего появления на шоу RTL, заставляя задуматься, смогут ли они избежать так называемого "проклятия летнего дома".

Выдержат ли эти отношения испытание "Das Sommerhaus der Stars"? Шоу известно тем, что разрушает множество отношений своим так называемым "проклятием летнего дома". С 17 сентября (с предварительным просмотром на неделю раньше на RTL) восемь романтических пар стремятся доказать, что они исключительны, но история не всегда была к ним добра.

Три пары из девятого сезона столкнулись с расставанием перед шоу, в основном из-за несовместимости и доказательства своей совместимости как пары. Во главе этого списка стоят Сам Дайлан и его постоянный партнер Рафи Рачек - влиятельные лица, которые пережили череду расставаний, не оставив камня на камне от жесткой критики.

Война роз для искупления Дайлана и Рачека

Их путь начался мирно. После "принца Чарминга" Дайлана и каминг-аута Рачека на "Бachelor in Paradise" они соединили свои пути в декабре 2019 года. Их союз включал совместное проживание, отпуска и тщательные обновления в социальных сетях. Однако они вызвали скандал из-за высокопрофильных кризисов в отношениях. В мае 2021 года звезды реалити-шоу публично подтвердили свой разрыв.

Разразилась война роз, отмеченная взаимными обвинениями, но уже в августе все было прощено. Дайлан объявил о воссоединении, и пара даже отправилась на публичный поиск суррогатной матери. Однако ребенок так и не появился, и к октябрю 2022 года их союз рухнул снова, считаясь "постоянно" и "необратимо" разрушенным.

В течение двух лет казалось, что эти двое расстались - до тех пор, пока они не объявили о своем примирении в январе 2024 года под фотографиями любящей пары в Instagram с надписью "Все хорошее приходит по трое". Они эволюционировали и возродили свою любовь.

Ричер и Шмидт: смесь триумфов и испытаний

Раулю Ричеру и Ванне Шмидт не сулили благоприятные знаки для мирного пребывания в летнем доме. Бывшая звезда GZSZ и ее партнер провели вместе три года, прежде чем объявить об онлайн-разрыве в июне 2022 года. Шмидт обвинила своего бывшего в неверности, указав на отклонение в 2020 году. К счастью, Шмидт случайно обнаружила это.

Три месяца спустя они решили дать друг другу еще один шанс. Ричер признал свою ошибку, признавшись Шмидт, что он поскользнулся. "Да, я изменял два года назад, и это было глупо. Это было всего лишь однократное происшествие, и так оно и осталось", - признался Ричер в интервью RTL. Он не сразу сообщил об этом Шмидт и вместо этого она узнала об этом от своих друзей.

Шмидт и Ричер объяснили свое примирение открытыми и честными диалогами, которых они избегали раньше.

Любовь Сара Керн между Берлином и Мальтой

Серийная разведенка Сара Керн нашла свою настоящую любовь в Тобиасе Панкове, который был на 16 лет моложе, в 2019 году - но закончила свой союз из-за разных жизненных стилей к 2020 году. Консультант по бизнесу, базирующийся в Делі, Панков и Керн, в основном проживающая на Мальте, столкнулись с трудностями в поддержании длительных отношений.

Несмотря на расставание, они не могли долго забыть друг друга, и в ноябре 2022 года пара воссоединилась. "Второй раунд", - объявила Керн тогда на своем канале Instagram, поддразнивая их дебют в летнем доме на телевидении.

Однако достаточно ли эти пары на подъеме, чтобы преодолеть сложный соседский район в Бохольте? Соревнуются следующие комбинации - Алиссия Геррен и ее парень Кан, Тесса Бергмайер с ее Якобом, Терезия Фишер и Стефан Клезер, Глория Глумак с парнем Майклом и Умут Текин и Эмма Фернлунд - все борются за приз в 50 000 евро шоу.

Несмотря на их бурное прошлое, Дайлан и Рачек хотят оставить свои проблемы в отношениях в прошлом и доказать, что они исключительная пара на "Das Sommerhaus der Stars". В интервью RTL Ричер признался в своей прошлой неверности, несмотря на то, что Шмидт узнала об этом от друзей, демонстрируя их желание честности и примирения.

В этом сезоне "Das Sommerhaus der Stars" обещает смесь драмы и романтики, когда эти пары пытаются преодолеть свои прошлые вызовы и мирно сосуществовать в летнем доме.

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