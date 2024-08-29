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Партия зеленых выдвигает предложение о значительных миллиардах долларов инвестиций в законодательство, связанное с водой.

Нехватка воды не ограничивается летними сезонами во многих местах. Осознавая эту проблему, Саксония намеревается принятьпредупредительные меры. По словам министра окружающей среды, "Если мы ничего не сделаем, расходы существенно возрастут".

 and  Christian Meier
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Во время ближайшего législatяного периода, член партии «Зелёные» Вольфрам Гютнер предлагает...
Во время ближайшего législatяного периода, член партии «Зелёные» Вольфрам Гютнер предлагает массовую инвестицию в один миллиард евро в водную инфраструктуру.

- Партия зеленых выдвигает предложение о значительных миллиардах долларов инвестиций в законодательство, связанное с водой.

Министр окружающей среды Саксонии Вольфрам Гюнтер (Зеленая партия) считает обеспечение надежного водоснабжения одним из главных приоритетов на предстоящий законодательный срок. "Люди в Саксонии считают, что вода всегда будет в изобилии. Это должно продолжаться. Но антропогенное изменение климата делает это больше не гарантированным", - сказал он агентству ДПА в Дрездене. Сухие годы с 2018 года подчеркнули эту точку зрения. "Нам нужно действовать, нам нужно инвестировать".

Поэтому "зеленые" предлагают "миллиард на воду" на предстоящий законодательный период, что означает миллиарды евро инвестиций в водоснабжение. "Наша цель - обеспечить водой людей, природу и экономику. Мы также хотим защитить чистые воды и сохранить естественные ландшафты рек". Водоснабжение является критически важным для переезда бизнеса, и без инвестиций может возникнуть узкое место. Гюнтер упомянул полупроводниковую промышленность Дрездена, где планируется водоем.

Для Гюнтера сохраненная природа служит страховкой. В новом сроке полномочий он хочет ускорить переселение лесов, усилить защиту болот и реализовать меры по улучшению качества воды через программу действий.

"Мы должны восстановить поймы и вернуть естественные русла рек, которые были straightened. Это усиливает естественную защиту от наводнений. Это полезно для биоразнообразия. Это создает рекреационные пространства для людей". Муниципалитеты должны последовательно реализовывать концепции "города-пористой среды" и получать поддержку от государства в этом. Концепция "города-пористой среды" в основном заключается в хранении дождевой воды.

"Вода должна быть так же доступна в будущем, как и сегодня. Для этого нам нужно много инвестировать. Если мы этого не сделаем, мы можем оказаться без воды в некоторых регионах из-за изменения климата в будущем", - подчеркнул министр. Однако "миллиард на воду" - это всего лишь начало. Требование к инвестициям значительно выше.

Только 7% рек и ручьев Саксонии находятся в хорошем экологическом состоянии. "Мы должны это исправить. И мы должны исправить водный баланс в угольных регионах. Горное дело серьезно нарушило водный баланс там".

Гюнтер: Если мы не действуем, это будет намного дороже

"Мы мудро стратегически позиционируем Саксонию для будущего здесь. Это будет стоить денег. Если мы не действуем, это будет намного дороже", - сказал Гюнтер. Однако он оптимистично смотрит на то, что Саксония может справиться с водной проблемой.

В январе Саксония приняла программу действий "Будущее воды в Саксонии". Тогда потребность в инвестициях была оценена в 1,6 миллиарда евро. По оценкам министерства, для поддержания текущего состояния водоснабжения требуется не менее 500 миллионов евро.

Программа действий является одним из достижений Гюнтера. Он также добился успеха в исходящем законодательном периоде, значительно увеличив возобновляемые источники энергии в Саксонии. Количество фотоэлектрических установок более чем утроилось, а их мощность удвоилась. Сейчас столько заявок на получение разрешений на ветроэнергетику, что они могли бы обеспечить энергией домохозяйства Кемниц, Дрездена и Лейпцига. Гюнтер инициировал балконные электростанции и премию за ремонт - финансовую помощь потребителям для ремонта их электронных устройств. Кроме того, он существенно расширил органическое сельское хозяйство.

Гюнтер подчеркнул важность поддержания надежного водоснабжения, особенно в свете антропогенного изменения климата, сказав: "Вода должна быть так же доступна в будущем, как и сегодня, но для этого нам нужно много инвестировать". В поддержку этого Гюнтер предложил "миллиард на воду" для инвестиций в водоснабжение, признав, что это всего лишь начало и фактическое требование значительно выше.

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