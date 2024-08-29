- Партия зеленых выдвигает предложение о значительных миллиардах долларов инвестиций в законодательство, связанное с водой.

Министр окружающей среды Саксонии Вольфрам Гюнтер (Зеленая партия) считает обеспечение надежного водоснабжения одним из главных приоритетов на предстоящий законодательный срок. "Люди в Саксонии считают, что вода всегда будет в изобилии. Это должно продолжаться. Но антропогенное изменение климата делает это больше не гарантированным", - сказал он агентству ДПА в Дрездене. Сухие годы с 2018 года подчеркнули эту точку зрения. "Нам нужно действовать, нам нужно инвестировать".

Поэтому "зеленые" предлагают "миллиард на воду" на предстоящий законодательный период, что означает миллиарды евро инвестиций в водоснабжение. "Наша цель - обеспечить водой людей, природу и экономику. Мы также хотим защитить чистые воды и сохранить естественные ландшафты рек". Водоснабжение является критически важным для переезда бизнеса, и без инвестиций может возникнуть узкое место. Гюнтер упомянул полупроводниковую промышленность Дрездена, где планируется водоем.

Для Гюнтера сохраненная природа служит страховкой. В новом сроке полномочий он хочет ускорить переселение лесов, усилить защиту болот и реализовать меры по улучшению качества воды через программу действий.

"Мы должны восстановить поймы и вернуть естественные русла рек, которые были straightened. Это усиливает естественную защиту от наводнений. Это полезно для биоразнообразия. Это создает рекреационные пространства для людей". Муниципалитеты должны последовательно реализовывать концепции "города-пористой среды" и получать поддержку от государства в этом. Концепция "города-пористой среды" в основном заключается в хранении дождевой воды.

"Вода должна быть так же доступна в будущем, как и сегодня. Для этого нам нужно много инвестировать. Если мы этого не сделаем, мы можем оказаться без воды в некоторых регионах из-за изменения климата в будущем", - подчеркнул министр. Однако "миллиард на воду" - это всего лишь начало. Требование к инвестициям значительно выше.

Только 7% рек и ручьев Саксонии находятся в хорошем экологическом состоянии. "Мы должны это исправить. И мы должны исправить водный баланс в угольных регионах. Горное дело серьезно нарушило водный баланс там".

Гюнтер: Если мы не действуем, это будет намного дороже

"Мы мудро стратегически позиционируем Саксонию для будущего здесь. Это будет стоить денег. Если мы не действуем, это будет намного дороже", - сказал Гюнтер. Однако он оптимистично смотрит на то, что Саксония может справиться с водной проблемой.

В январе Саксония приняла программу действий "Будущее воды в Саксонии". Тогда потребность в инвестициях была оценена в 1,6 миллиарда евро. По оценкам министерства, для поддержания текущего состояния водоснабжения требуется не менее 500 миллионов евро.

Программа действий является одним из достижений Гюнтера. Он также добился успеха в исходящем законодательном периоде, значительно увеличив возобновляемые источники энергии в Саксонии. Количество фотоэлектрических установок более чем утроилось, а их мощность удвоилась. Сейчас столько заявок на получение разрешений на ветроэнергетику, что они могли бы обеспечить энергией домохозяйства Кемниц, Дрездена и Лейпцига. Гюнтер инициировал балконные электростанции и премию за ремонт - финансовую помощь потребителям для ремонта их электронных устройств. Кроме того, он существенно расширил органическое сельское хозяйство.

Гюнтер подчеркнул важность поддержания надежного водоснабжения, особенно в свете антропогенного изменения климата, сказав: "Вода должна быть так же доступна в будущем, как и сегодня, но для этого нам нужно много инвестировать". В поддержку этого Гюнтер предложил "миллиард на воду" для инвестиций в водоснабжение, признав, что это всего лишь начало и фактическое требование значительно выше.

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