- Партия зеленых предлагает закон об охране климата для MV

Зеленые в ландтаге Шверина представили свой законопроект о защите климата для Мекленбурга-Передней Померании, поставив под давление правительство "красно-красных". "Объявленный на конец 2023 года законопроект до сих пор не представлен", - пожаловалась лидер фракции Зеленых Констанце Оэхрих на презентации их собственного проекта, который теперь должен широко обсуждаться с экспертными ассоциациями и быть введенным в ландтаг в ноябре. Оппозиционный политик обвинила СДПГ и Левых в "неответственном задержке" важных решений и мер по эффективной защите климата.

По словам депутата Зеленых Ханнеса Дамма, законопроект, представленный его фракцией, сочетает в себе эффективную защиту климата с социальной справедливостью и экономическим успехом. Его цель - достичь нейтральности в отношении климата в северо-востоке к 2035 году. Каждое муниципалитет получит финансируемого государством менеджера по защите климата, процедуры утверждения ускорятся, экономике будет предоставлена планировочная безопасность, а граждане будут широко вовлечены.

Это также включает в себя быструю реформу текущего неэффективного закона о участии граждан. Зеленые предлагают, чтобы операторы ветровых и солнечных парков должны платить 0,2 цента за каждый киловатт-час, произведенный в близлежащих муниципалитетах, и дополнительные 0,1 цента жителям, среди прочего, чтобы помочь смягчить расходы на электроэнергию для домохозяйств. Однако домовладельцы также должны установить солнечные панели на своих крышах и создать больше зеленых пространств. Однако несоразмерные нагрузки должны быть исключены в соответствии с "запретом на перегрузку", закрепленным в законе.

Зеленые оценивают потребность в инвестициях для защиты климата в МВ только за счет публичных средств к 2035 году примерно в 13,7 миллиарда евро. "Никакая защита климата не стоит в десять раз дороже", - сказал Дamm.

Представление своих амбициозных планов по защите климата превратило партию в центр дискуссий в ландтаге. Предложенные партией инициативы включают финансирование менеджеров по защите климата в каждом муниципалитете, которое направлено на стимулирование использования возобновляемых источников энергии и снижение расходов на электроэнергию для домохозяйств.

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