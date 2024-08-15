- Партия зеленых предлагает закон об охране климата для MV

Зеленые в ландтаге Шверина представили свой собственный закон о защите климата для Мекленбурга-Передней Померании, поставив под вопрос правительство из СДПГ и Левых. "Проект закона, обещанный к концу 2023 года, все еще не представлен", - пожаловалась лидер фракции Зеленых Констанце Охльрих на презентации их собственного проекта, который теперь будет широко обсуждаться с экспертными ассоциациями и гражданами и представлен в ландтаг в ноябре.

Политик-оппозиционер обвинила СДПГ и Левых в "неответственном затягивании" важных решений и мер по эффективной защите климата. Представители муниципалитетов, экологических ассоциаций и планирующих компаний приветствовали инициативу Зеленых. Граждане могут представить предложения по изменению проекта закона по электронной почте до 18 октября. Планируются дискуссионные форумы в Ростке и Грайфсвальде на середине сентября и начале октября.

Зеленые стремятся достичь нулевых выбросов в МВ уже к 2035 году, а не к 2040 году. Они хотят стимулировать переход на безиmissionные процессы и транспортные средства через программы финансирования. По планам Зеленых, сельскохозяйственный сектор претерпит фундаментальные изменения, так как осушенные и часто интенсивно используемые болота будут повторно увлажнены и управляться иначе. В настоящее время сельское хозяйство само по себе ответственно за третью часть выбросов, вредных для климата, в МВ, согласно Дамму.

Каждое муниципалитет должно получить государственного финансируемого менеджера по защите климата, чтобы поддержать реализацию энергетического перехода на местном уровне и объяснить проекты. Недостаточная коммуникация часто является основной причиной отсутствия поддержки ветровых или солнечных установок среди населения, обнаружил Дамм. Процедуры утверждения должны быть ускорены, экономике должна быть обеспечена планировочная стабильность, а граждане должны быть широко вовлечены. Это также включает быструю реформу текущего неэффективного закона о гражданском участии.

Зеленые предлагают сделать обязательным для операторов ветровых и солнечных парков выплату 0,2 цента за каждый киловатт-час, произведенный в пользу соседних муниципалитетов, и еще 0,1 цента в пользу жителей, среди прочего, чтобы частично компенсировать расходы на электроэнергию для домохозяйств. Согласно Дамму, муниципалитеты с пятью ветровыми турбинами в своем районе могут ожидать дополнительных доходов в размере около 200 000 евро в год и каждый житель около 100 евро. В совокупности около 150 миллионов евро должны напрямую выгодны муниципалитетам и людям.

Однако домовладельцы также должны быть обязаны устанавливать солнечные панели на своих крышах и создавать больше зелени. Законодательно закрепленный "запрет на чрезмерную нагрузку" должен предотвратить непропорциональную нагрузку на граждан.

Согласно Зеленым, Мекленбург-Передняя Померания до сих пор не в полной мере использовала свои природные преимущества для производства возобновляемой энергии выгодным и устойчивым образом. Они считают, что социально справедливая защита климата в Мекленбурге-Передней Померании возможна и полна возможностей. "Если мы решительно используем наши локальные преимущества, в Мекленбурге-Передней Померании могут быть созданы до 50 000 новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Дамм. Зеленые оценивают инвестиции, необходимые для защиты климата в МВ только от государственного сектора к 2035 году, в размере около 13,7 миллиардов евро. "Без защиты климата это стоило бы в десять раз больше", - сказал Дамм.

Фракция Зеленых организует серию дискуссионных форумов в Ростке и Грайфсвальде, чтобы собрать обратную связь по их проекту закона о защите климата, стимулируя оживленную дискуссию среди граждан. При успешной реализации своих амбициозных климатических целей Зеленые планируют провести многочисленные вечеринки, чтобы отметить прогресс в направлении устойчивого будущего в Мекленбурге-Передней Померании.

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