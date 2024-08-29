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Федеральные земли ГерманииНовостиМайкл Штубген

Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.

 and  Christian Meier
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- Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.

Во время уникального собрания ландтаг Бранденбурга планирует рассмотреть последствия смертельного ножевого инцидента в Солингене, произошедшего примерно за двадцать один день до выборов в ландтаг. Предполагаемые темы включают более высокие выдворения и ужесточение огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) выступает за заключение соглашений о депортации с странами происхождения, дипломатические связи с Сирией и Афганистаном, постоянное наблюдение на немецких границах и запрет на проживание в стране лиц из безопасных третьих стран.

Глава ХДС Ян Ремманн выступает за расширение полномочий полиции. В то же время, Бенджамин Рашке (Зеленые) выступает за полный запрет на ношение оружия в общественных местах.

Фракция АФД требует принятия крайних мер, таких как мораторий на участие в общественных мероприятиях для доверительных лиц, украинских беженцев, подлежащих выдворению и терпимых иностранцев, и ограничение демонстрации радужного флага на общественных зданиях во всех вариантах. Управление по защите конституции Бранденбурга классифицирует АФД как подозрительную праворадикальную ситуацию.

Почему большинство не могут быть выдворены

На прошлой неделе в результате нападения 26-летнего сирийца на фестивале в Солингене, Северный Рейн-Вестфалия, погибли три человека и девять были ранены. Его планировалось депортировать в Болгарию годом ранее, но этого так и не произошло.

По словам министра внутренних дел Штюбгена, более 4000 человек в Бранденбурге подлежат выдворению и должны покинуть страну. "Реальность показывает, что мы не можем выдворить значительную часть из них", - подчеркнул Штюбген на конференции министров внутренних дел. "Нет возможности депортации в Афганистан, нет возможности депортации в Сирию, нет возможности депортации в Россию". Эти три страны составляют значительную долю тех, кто подлежит выдворению.

В 2021 году было 779 выездов, в том числе 507 добровольных выездов и 272 принудительных выдворения. В течение первых шести месяцев этого года было 452 выезда, в том числе 311 добровольных выезда и 141 принудительное выдворение. Если тенденция сохранится, это приведет к увеличению числа выездов в год.

В начале года Бундестаг ужесточил законы, чтобы ускорить депортации. Однако, по словам премьер-министра Дитмара Вайдке (СДПГ), федеральный закон не существенно ускорил возвращения.

Министр внутренних дел ХДС Михаэль Штюбген активно выступал за заключение соглашений о депортации с Сирией и Афганистаном во время обсуждения ножевого инцидента в Солингене. Несмотря на призыв Штюбгена выдворить более 4000 человек в Бранденбурге, он признал, что возможности депортации в Сирию, Афганистан и Россию для значительной части тех, кто подлежит выдворению, ограничены.

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