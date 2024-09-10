Парковые рейнджеры предупреждают о негативном влиянии отброшенной сумки чито в национальном парке

"С человеческой точки зрения, рассыпанный пакетик закусок может показаться незначительным, но он может привести к серьезным изменениям в существовании пещеры", - отметил парк в своем посте о мусоре, найденном за пределами тропы в Большой комнате.

"Влажность внутри пещеры превратила размолотую кукурузу в идеальную среду для микроорганизмов и грибов. Вскоре появились пещерные сверчки, клещи, пауки, мухи, которые образовали временную пищевую цепь, рассеивая питательные вещества по окружающим пещерным образованиям. Грибки распространились по более высоким поверхностям, гнилая фрукты и издавали неприятный запах. Цикл продолжался".

Сотрудники парка потратили 20 минут на тщательное удаление грибков и посторонних частиц с поверхностей пещеры, отметив, что хотя некоторые формы жизни из закусок были родными для пещеры, "многие микроорганизмы и грибки не были".

Пост назвал это конкретное воздействие на пещеру "полностью предотвратимым", противопоставляя его, казалось бы, неминуемым следамlint, оставленным каждым посетителем.

"Размер не имеет значения; мы все оставляем след там, где бываем. Давайте все постараемся оставить мир лучше, чем нашли", - призывал пост посетителей парка.

Веб-сайт парка упоминает, что потребление чего-либо, кроме чистой воды, приглашает животных в пещеру.

Большая комната в Национальном парке Карсбад Кавернс является крупнейшей одиночной камерой по объему в Северной Америке и доступна по относительно ровной 1,25-мильной (2-километровой) тропе. Пещера образовалась миллионы лет назад в результате растворения известняка серной кислотой, образуя пещерные проходы.

Пост парка предупреждал посетителей о потенциальных последствиях пищевых отходов, подчеркивая, что "даже небольшой кусочек забытых закусок может привести к нежелательному распространению инвазивных видов в экосистеме пещеры". После замечания увеличения числа посетителей парк объявил новые правила, ограничивающие типы пищи, разрешенные внутри.

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