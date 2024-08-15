- Пархим хочет нагреть воду на глубине двух километров.

Пархим собирается стать еще одним городом в Мекленбурге-Передней Померании, который будет использовать геотермальную энергию для отопления района. По планам городской службы коммунального хозяйства, горячая вода будет извлекаться из глубины 2000-2300 метров начиная с 2028 года, как заявил технический директор, Марсель Гёттинг. Предварительные исследования показывают, что вода может быть между 95 и 100 градусами Цельсия. Теплообменники будут использоваться для нагрева воды в сети отопления района.

Планы Пархима могут основываться на геологических исследованиях времен ГДР. Однако эти измерения не полностью надежны, сказал Гёттинг. Поэтому в этом году в Пархиме проводится измерение подземного пространства с помощью двух так называемых вибро-грузовиков. Вибрационная плита под специальными грузовиками посылает вибрации в землю, курс которых измеряется. Эксперты могут использовать это, чтобы определить, есть ли какие-либо препятствия между поверхностью и слоем, где находится горячая геотермальная вода. Это могут быть залежи соли или линзы гипса, где бурение было бы неудачным. Так как бурение дорогостоящее, они хотят избежать любых неудач.

Финансирование на федеральном уровне

По словам Гёттинга, примерно треть всех домохозяйств в Пархиме в настоящее время подключены к сети отопления, которая расширяется. Геотермальная энергия должна заменить ископаемые виды топлива, такие как газ. Использование геотермальной энергии уже рассматривалось в Пархиме в 2012 году, но на тот момент это не было экономически целесообразно. Теперь доступно федеральное финансирование.

Условия для использования геотермальной энергии в Северной Германии хорошие. Во Мекленбурге-Передней Померании уже несколько коммунальных компаний извлекают теплую воду из глубины для отопления района, например, в Нойштадт-Глеве, Нойбранденбурге и Шверине. В Варяне на Мюрите в 1984 году началась работа первой немецкой установки в мегаваттном диапазоне, что ознаменовало начало использования глубокой геотермальной энергии для обеспечения тепла в Германии. По данным Ассоциации геотермальной энергии, запланировано еще шесть проектов в МВ.

Реализация геотермальной энергии для отопления района в Пархиме будет включать использование теплообменников для обработки горячей геотермальной воды, что обеспечит ее интеграцию в сеть отопления района. Чтобы избежать любых неудач бурения из-за потенциальных препятствий, таких как залежи соли или линзы гипса, перед началом извлечения тепла в 2028 году проводится тщательное измерение подземного пространства с помощью вибро-грузовиков.

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