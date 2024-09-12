" Париж Сен-Жермен " готов выплатить миллионы Мбаппе

Килиан Мбаппе, знаменитый французский футболист, одержал победу в своем правовом споре против бывшей команды Пари Сен-Жермен (ПСЖ). Французский спортивный суд приказал ПСЖ выплатить Мбаппе 55 миллионов евро из-за якобы невыплаченной зарплаты и специальных платежей.

Несмотря на неделю на соблюдение судебного решения, ПСЖ решило не выполнять его и ждет решения гражданского суда. В заявлении клуб заявил, что "из-за ограниченной юридической власти комиссии ЛФП сделать окончательное решение по этому вопросу, он должен быть передан другому судебному органу". Как сообщает AFP, официальный источник клуба заявил: "Мы не будем платить!"

Неоплаченная зарплата за три месяца?

Существуют утверждения, что бывший клуб Мбаппе, который ранее приобрел его у АС Монако за 180 миллионов евро, все еще должен ему три месяца невыплаченной зарплаты. Кроме того, Мбаппе и его представители потребовали выплаты процента бонуса за недавнее продление контракта и дополнительного специального платежа.

Мбаппе, который перешел в Реал Мадрид этим летом после длительных переговоров без трансферной платы, якобы получает чистую зарплату в размере 15 миллионов евро в год по пятилетнему контракту. Также сообщается, что он получил бонус в размере 100 миллионов евро при подписании контракта с Реалом.

Значительное выступление Мбаппе против Бетиса Севилья, которые еще не выиграли, в первый день сентября принес им победу со счетом 2:0 (0:0 в перерыве). С восьмой попытки Мбаппе открыл счет для Реала Мадрид своим первым голом в Ла Лиге и позже увеличил свой счет, реализовав пенальти. Несмотря на эти достижения, Реал Мадрид отстает на четыре очка от своих заклятых врагов Барселоны, которые одержали четыре победы подряд под руководством нового тренера Ханси Флика.

Несмотря на финансовые разногласия между Килианом Мбаппе и Пари Сен-Жермен, французский форвард продолжает блистать на поле. В недавней игре против Бетиса Севилья Мбаппе забил свой первый гол в Ла Лиге за Реал Мадрид, приведя свою новую команду к победе со счетом 2:0, несмотря на то, что Реал Мадрид уступал в перерыве.

Несмотря на победу, финансовые проблемы между Мбаппе и Пари Сен-Жермен остаются нерешенными. Французский спортивный суд приказал ПСЖ выплатить Мбаппе 55 миллионов евро из-за якобы невыплаченной зарплаты и специальных платежей, но на данный момент ПСЖ еще не выполнило это решение.

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