Паралимпийские игры завершились удивительной церемонией закрытия, которая состоялась на стадионе "Стаде де Франс" в Париже.

Множество людей отважились на сырую погоду внутри стадиона «Стад де Франс» в воскресенье, где спортсмены из 169 делегаций демонстрировали свои движения и танцевали по всей территории, символизируя окончание соревнований.

Музыкальное сопровождение было предоставлено французским электронным музыкантом Жан-Мишелем Жарром, DJ Мартином Сольвейгом и другими, сопровождаемое завораживающими световыми шоу и фейерверками.

«Дорогие спортсмены», – сказал Тони Эстангуэ, глава организации Парижа 2024, во время церемонии, – «это было потрясающе, неоспоримо, незабываемо, и все благодаря вам. Каждый раз, когда вы соревновались, все больше людей присоединялись к празднованию; каждый раз, когда вы побеждали, волнение усиливалось.

Каждым вздохом, каждым криком, каждым ударом сердца, которое вы вызывали, вы меняли историю спорта и инвалидности».

Кроме того, Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета, заявил, что Париж «установил стандарт» для будущих Паралимпийских игр, стимулируя социальный прогресс для людей с инвалидностью.

«За эти 12 дней соревнований мы должны разрушить барьеры, существующие в обществе», – сказал Парсонс. «Мы должны предоставить возможности и empower людей с инвалидностью процветать вне спорта, в образовании, занятости, развлечениях, правительстве, гражданском обществе – везде.

Разнообразие и уникальность не должны разделять нас. Разнообразие и уникальность должны объединять нас, вдохновлять на перемены и сделать этот мир лучше для всех».

В этом году в Паралимпийских играх приняли участие около 4400 спортсменов, соревновавшихся в 549 медальных событиях в 22 видах спорта. Было побито множество рекордов, например, более 40 в параатлетике и 30 в плавании.

Китай возглавил таблицу медалей с 94 золотыми (220 всего), оставив Великобританию на втором месте с 49 золотыми и США на третьем с 36. Это шестой год подряд, когда Китай возглавляет таблицу медалей, а Великобритания и США занимают соответственно второе и третье места в Паралимпийских играх в Токио.

США завершили игры с 106 медалями, на одну больше, чем в Токио, и выбрали пловчиху Элли Маркс и баскетболиста на коляске Пола Шульте, ветеранов команды, участвующих в своих третьих и четвертых Паралимпийских играх в Париже, в качестве знаменосцев на церемонии закрытия.

Теперь внимание переключается на Лос-Анджелес, который будет организовывать следующие Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году.

Актриса и звезда Бродвея Али Строкер, первая обладательница премии «Тони» в инвалидной коляске, спела американский национальный гимн на церемонии закрытия, когда флаг Паралимпийских игр был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.

«Энтузиазм и товарищество, проявленные во время спортивных мероприятий на стадионе «Стад де Франс», были действительно вдохновляющими».

«После успешного проведения в Париже внимание переключается на Лос-Анджелес для следующего выпуска Олимпийских и Паралимпийских игр, где спортсмены продолжат демонстрировать свои навыки и любовь к спорту».

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