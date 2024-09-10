- Паралимпийская команда Гессена демонстрирует высокий дух

Ассоциация спортивных федераций Гессена поздравляет своих спортсменов с достижениями на Паралимпийских играх. "Я очень доволен выступлением наших двенадцати участников, которые достойно представили Гессен", - заявил вице-президент по спортивным достижениям Анника Мельхорн. В общей сложности представители Гессена завоевали шесть медалей в Париже. "Результат по медалям показывает, что мы движемся в правильном направлении с нашей системой поддержки", - добавила Мельхорн.

Спортсменка по стрельбе Наташа Хильтроп (SV Ленгерс) вернулась домой с двумя золотыми медалями. "Она продемонстрировала выдающееся мировое выступление и убедительно показала свою исключительную ментальную стойкость", - сказал директор Олимпийского тренировочного центра Гессена Маркус Кремин. Хильтроп, тренирующаяся в федеральном тренировочном центре в Висбадене, ранее завоевала медали в Рио-де-Жанейро 2016 и Токио 2021.

Игрок в настольный теннис Юлиане Вольф из TSF Хюхельхайм завоевала серебро в парах с берлинкой Стефани Греб и бронзу в одиночном разряде. Феликс Штренг из Sprint Team Ветцалар также занял третье место на 100 метрах. Баскетболисты на колясках Томас Бёме, Маттиас Гюнтнер (оба RSV Лahn-Dill) и Нико Драймюллер из Rhine River Rhinos в Висбадене также ушли с бронзой.

Успех баскетболистов на колясках Гессена не ограничивается Наташей Хильтроп, так как Томас Бёме, Маттиас Гюнтнер из RSV Лahn-Dill и Нико Драймюллер из Rhine River Rhinos в Висбадене также завоевали бронзовую медаль. Ассоциация спортивных федераций Гессена продолжает праздновать достижения своих спортсменов на Паралимпийских играх.

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