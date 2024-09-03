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СпортНовостиФранция

Параатлеты из Парижа не справляются с ожиданиями по количеству медалей

Германия кажется утерявшей позиции лидера в медальном зачете, но сохраняется оптимистичное предвидение возможной смены удачи в ближайшем будущем.

 and  Elizabeth Wells
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- Параатлеты из Парижа не справляются с ожиданиями по количеству медалей

Спринтер Леон Шафер выразил разочарование после того, как не завоевал медаль, в то время как Нико Каппель, завоевавший серебро, ушел с трибун Стад де Франс с грустным видом. Немецкая ассоциация спорта инвалидов (ДСС) не была единственной командой, которая разочаровала в первой половине Паралимпиады в Париже; было завоевано всего два золотых медаля, что не дотягивало до целей, поставленных президентом ДСС Фридельхемом Юлиусом Беучером, чтобы вернуться в десятку лучших стран.

"В плане золотых медалей мы немного отстаем от наших целей", - сказал главный тренер Карл Кваде. "Но мы на правильном пути по общему количеству медалей. Мы надеемся наверстать упущенное в велоспорте, легкой атлетике и гребле, чтобы догнать ведущие страны".

Давление на соревнованиях растет. Германия когда-то имела существенное преимущество в нескольких областях, но это преимущество теперь исчезло. "Давление растет, и это видно по таблице медалей", - заметил Каппель. "Многие страны, которые раньше считались второстепенными, теперь выходят на передний план. Мы должны продолжать развиваться и находить способы оставаться актуальными. Мы все больше отстаем".

Переезд Стрэнга и "вопрос философии"

В отличие от Каппеля, Феликс Стрэнг предпочитает тренироваться в Великобритании из-за лучших возможностей. Он считает свою бронзовую медаль в беге на 100 метров признаком своей преданности. "Все дело в том, как работает мой тренер и я. У нас мультикультурная, глобальная команда", - сказал Стрэнг. "Что лучше или хуже, это вопрос философии".

29-летний спортсмен также признает, что лучшие спортсмены сокращают разрыв. Всего 0,03 секунды отделяло первые шесть мест, а всего 0,01 секунды - второе и третье места. Тем не менее, Стрэнг сохраняет позитивный настрой. "Если ты уходишь с медалью, ты продемонстрировал мировой уровень, и это должно быть признано", - сказал он.

Кваде теперь ждет, что его товарищи по команде выступят лучше в оставшиеся дни соревнований. "Все дело в том, как мы выступаем в конце", - сказал он. "У нас были приятные сюрпризы, такие как дебют Маурица Ветекема на Паралимпиаде и золотые медали, завоеванные Йозиасом Тимом Александром Топфом и Таня Шольц в плавании".

Франция стабильно выступает на Паралимпиаде, часто соперничая с ведущими странами. Несмотря на трудности Германии в первой половине, они стремятся вернуть себе позиции в легкой атлетике, велоспорте и гребле, ориентируясь на Францию как на одну из стран, с которыми им нужно держать темп.

Подрыв Германии в первой половине Паралимпиады в Париже ставит Францию в положение, в котором она может обойти немцев в некоторых событиях, добавляя дополнительное давление на немецких спортсменов.

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