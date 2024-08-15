- Пара знаменитостей должна была расстаться.

Легенда немецкого тенниса Томми Хаас (46) и его партнер Сара Фостер (43) якобы расстались

По данным СМИ, немецкий теннисный легенда Томми Хаас (46) и его американская модель партнер Сара Фостер (43) якобы расстались. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на неназванный источник. Хаас и Фостер теперь полностью сосредоточены на совместном воспитании своих двух дочерей, добавляет источник. Причины расставания не указаны.

Мнение Сары Фостер о браке

Хаас и Фостер, дочь музыкального продюсера, были помолвлены с 2008 года. У них есть две дочери - Валентина, родившаяся в 2010 году, и Джозефина, родившаяся в 2015 году. Пара жила в Лос-Анджелесе, но так и не поженилась. "Взглянув назад, я, вероятно, не росла с большим уважением к браку. Я выросла, думая, что это ничего не значит - ты просто уходишь, изменяешь, есть тот человек, на которого ты идешь, другой человек", - сказала Фостер в подкасте прошлого года. Ее отец, Дэвид Фостер, был женат пять раз.

Хаас, когда-то один из самых знаменитых немецких теннисистов, играл с 1997 по 2017 год. Он достиг второго места в мировом рейтинге, но так и не выиграл титул Большого шлема. Фостер, в свою очередь, сыграла в различных ролях, в том числе в "90210", спин-оффе культового подросткового сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Несмотря на свои прошлые взгляды на брак, Сара Фостер упомянула в подкасте прошлого года, что она не росла с большим уважением к нему. Однако я не буду делать поспешных выводов о причинах решения Томаса Хааса и ее сосредоточиться исключительно на совместном воспитании их двух дочерей после их якобы расставания.

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