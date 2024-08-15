Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

Пара знаменитостей должна была расстаться.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Томми Хаас и Сара Фостер, сфотографированные на мероприятии в 2016 году, больше не пара.
Томми Хаас и Сара Фостер, сфотографированные на мероприятии в 2016 году, больше не пара.

- Пара знаменитостей должна была расстаться.

Легенда немецкого тенниса Томми Хаас (46) и его партнер Сара Фостер (43) якобы расстались

По данным СМИ, немецкий теннисный легенда Томми Хаас (46) и его американская модель партнер Сара Фостер (43) якобы расстались. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на неназванный источник. Хаас и Фостер теперь полностью сосредоточены на совместном воспитании своих двух дочерей, добавляет источник. Причины расставания не указаны.

Мнение Сары Фостер о браке

Хаас и Фостер, дочь музыкального продюсера, были помолвлены с 2008 года. У них есть две дочери - Валентина, родившаяся в 2010 году, и Джозефина, родившаяся в 2015 году. Пара жила в Лос-Анджелесе, но так и не поженилась. "Взглянув назад, я, вероятно, не росла с большим уважением к браку. Я выросла, думая, что это ничего не значит - ты просто уходишь, изменяешь, есть тот человек, на которого ты идешь, другой человек", - сказала Фостер в подкасте прошлого года. Ее отец, Дэвид Фостер, был женат пять раз.

Хаас, когда-то один из самых знаменитых немецких теннисистов, играл с 1997 по 2017 год. Он достиг второго места в мировом рейтинге, но так и не выиграл титул Большого шлема. Фостер, в свою очередь, сыграла в различных ролях, в том числе в "90210", спин-оффе культового подросткового сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Несмотря на свои прошлые взгляды на брак, Сара Фостер упомянула в подкасте прошлого года, что она не росла с большим уважением к нему. Однако я не буду делать поспешных выводов о причинах решения Томаса Хааса и ее сосредоточиться исключительно на совместном воспитании их двух дочерей после их якобы расставания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный как Чендлер из 'Друзей': Мэтью Перри (Архивное фото)
Общество

Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Звезда комедии "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем джакузи в 2023 году с высоким уровнем анестетика в крови. Расследование вывело на врачей и "Кетан inflicted Queen."

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ян Кёппен и Соня Цьетлоу комментируют деятельность участников джунглей в ЮАР.
Общество

Ты не давно умер?

Некоторые бывшие участники возвращаются из-за юбилея, обеспечивая стремительное наращивание числа участников; один участник выделяется среди остальных.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Все легенды нашего дождливого леса голодают и ждут дегустацию вкусной еды.
Общество

Яростное открытие между шуткой и безумием

Яростное открытие между шуткой и безумием Перевод: Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"! Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Общество

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри. Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс. После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно