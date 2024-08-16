Пара отправилась на мотоциклет в мировое турне со своей любимой собакой.

Но помимо "нескольких круизов", Яннелл и Стью Кларк, оба из Австралии, почти не выезжали за пределы своей страны почти десять лет спустя.

После того, как Яннелл получила мотоциклетные права в 2009 году, после некоторого убеждения со стороны давнего мотоциклиста Стью, они начали совершать мотоциклетные поездки по Австралии со своей собакой Скайлой и были готовы расширить свои горизонты.

"Я как-то пытался пойти в поход в 18 лет, но я был слишком молод", - говорит Стью, который ранее работал инженером в Королевском Австралийском флоте. "Это всегда было чем-то, чего я действительно хотел сделать. Я ждал, пока моя обязанность перед флотом не закончится".

Великое путешествие

Когда он ушел из флота в 2014 году, пара, которая была жената с 2009 года, решила, что наконец-то пришло время выйти и увидеть мир, и они увидят его "за один раз".

По словам Яннелл и Стью, одной из главных причин, по которой они выбрали длительную поездку, была стоимость перелетов из Австралии.

"Как только вы выходите из Австралии, лучше всего быть там, сколько сможете себе позволить", - объясняет Стью. "Потому что это так дорого уезжать из Австралии".

Вначале они планировали путешествовать шесть месяцев, но это продлилось до 18 месяцев, а затем два года, пока они планировали.

Была одна небольшая проблема. Ни один из них не мог представить себе мысль оставить Скайлу так надолго.

Когда пара изучила возможность взять ее с собой, они вскоре обнаружили, что "это не было так невозможно, как другие заставляли нас поверить", и начали готовиться к мировому турне со своей собакой.

"Все было вокруг Скайлы", - объясняет Стью. "У нас были готовые импортные разрешения для нее, чтобы войти в каждую страну, которую мы планировали посетить. Мы хотели убедиться, что она полностью покрыта".

Но когда их эпическое мотоциклетное путешествие приближалось, Кларки были потрясены, когда их любимая собака была диагностирована с раком.

Хотя это было, несомненно, серьезным препятствием, Скайла прошла химиотерапию и перенесла пересадку костного мозга и в конечном итоге была признана достаточно здоровой, чтобы отправиться с ними.

"Хотя шансы были против нее, у нас было достаточно причин верить, что она могла жить полной, счастливой и здоровой жизнью", - говорит Яннелл, гражданский инженер.

В феврале 2014 года они полетели из Австралии в Даллас, Техас, где они начнут свою поездку.

Пара купила два мотоцикла, пока они были в Техасе. Яннелл выбрала 2006 BMW F650GS, в то время как Стью предпочел 2012 G650GS.

"Мотоциклы дороги в Австралии", - объясняет Яннелл. "И затем есть стоимость перевозки. Так что просто имело смысл купить мотоциклы, когда мы начинали наше путешествие".

Они отправились на своих новых мотоциклах в марте, с Скайлой, комфортно путешествующей с ними в мотоциклетной собачьей переноске, которую они сами сделали, чтобы соответствовать ее потребностям.

"Она была нашим главным приоритетом", - добавляет Яннелл. "Наш главный фокус перед отъездом заключался в том, чтобы убедиться, что она будет комфортна".

Собака на борту

Когда они ехали в Мексику, Яннелл и Стью пытались оставить позади стресс от болезни Скайлы и сосредоточиться на грандиозном путешествии, которое их ждало.

Но вскоре после того, как они пересекли границу в Мексику, они узнали, что рак Скайлы вернулся, и ничего нельзя было сделать.

"Тогда нашим единственным вариантом было химиотерапевтическое лекарство и потратить как можно больше времени с ней и дать ей лучшее качество жизни, которое мы могли", - объясняет Яннелл.

Они продолжали через Мексику в Центральную Америку, проезжая через Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рику, где они перешли границу в Панаму.

Когда они достигли Панамы, они сели на паром в Южную Америку, чтобы избежать необходимости помещать Скайлу в клетку для полета. Когда они вошли на континент, состояние Скайлы ухудшилось, и пара готовилась к неизбежному.

"Мы были окружены людьми, которые пытались сделать все возможное, чтобы помочь нам и заботиться о Скайле", - говорит Яннелл. "Но мы просто действительно почувствовали себя очень далеко от дома в тот момент. Это было трудное время".

Когда Скайла умерла в Венесуэле 10 сентября 2014 года, пара была так потрясена, что они даже подумали о возвращении в Австралию.

"Я просто хотел вернуться домой", - признается Яннелл. "Просто казалось, что все кончено. Я был действительно, действительно в плохом месте".

Они решили взять перерыв и пошли в поход на столбовые горы в Венесуэле, чтобы "уйти от всего" и дать себе время подумать.

"Все, что нам нужно было делать, это нести наши сумки и ходить и не думать слишком много", - добавляет Яннелл. "Это было действительно хорошим способом скорбеть".

После окончания похода они взяли еще несколько недель, чтобы пережить все, прежде чем в конечном итоге решили продолжать.

Новый взгляд

Но их перспектива полностью изменилась к тому времени, и Яннелл и Стью, которые документируют свои путешествия на своем веб-сайте, The Pack Track, пообещали подойти к остальной части поездки совершенно по-другому.

"После того, как мы потеряли Скайлу, мы решили, что будем замедляться", - говорит Стью. "Мы будем концентрироваться на наших отношениях - потому что это было действительно тяжело для наших отношений - и мы не будем иметь конечной даты для поездки".

Перед отъездом из Венесуэлы пара вернулась к ветеринару, который ухаживал за Скайлой в последние дни, и спросила, можно ли познакомиться с Уити, беспородной собакой с эпилепсией, чья кровь была использована для переливания их питомцу.

"Когда мы сказали 'Привет', ветеринар сказал: 'Хотите усыновить ее?' И мы сказали: 'Да'," - вспоминает Джанелл о решении взять собаку, которая перенесла серьезные травмы и прошла операцию в щенячьем возрасте после того, как ее сбил грузовик. "Мы не задумывались об этом, что было немного безумно".

Из Венесуэлы они продолжили свой путь через Южную Америку, "ездя до самого низа". Проходя через Колумбию в августе 2015 года, они подобрал своего второго спасенного пса, Тень.

"Она вышла на дорогу передо мной, - говорит Стю. - Я объехал ее, но машина за мной проехала прямо по ней".

Когда он вернулся проверить, Стю обнаружил, что собака все еще жива, и спрашивал вокруг, нет ли хозяина.

Узнав, что, похоже, она является частью группы бездомных собак, Стю и Джанелл положили раненую собаку к Уити в переноску для собак и поехали в Боготу, где отвели ее к ветеринару.

Хотя они изначально планировали попробовать пристроить Тень, миниатюрного пинчера, в колумбийской столице, им сказали, что это маловероятно из-за количества бездомных собак там, и она "не имела бы больших шансов", если бы они оставили ее там.

"Она такая крошечная, - говорит Джанелл. - Так что мы просто сказали: 'Мы уже путешествуем с одной собакой. Добавить одну крошечную собачку не будет большой проблемой'".

Через несколько месяцев, достигнув Эквадора, они вернулись в США, побаловав себя роскошным круизом на лайнере Кунарда "Королева Мэри 2" (QM2), единственном в мире корабле, разрешающем путешествовать с питомцами.

Расширяемся

После семидневного путешествия в британский город Саутгемптон они сели на велосипеды, доехали до материковой Европы и, в конце концов, переплыли в Марокко, а затем проделали путь в Западную Африку и доехали до самого низа Южной Африки.

"Африка была очень сложной для нас, - признает Стю. - Мы действительно боролись, делая это. Но оглядываясь назад, это один из наших ярких моментов".

Пара затем доехала до Египта, где они отправили свои велосипеды обратно в Великобританию и направились за ними.

Но после нескольких месяцев путешествия по Европе в 2020 году пандемия Covid-19 ударила, и Стю и Джанелл были вынуждены остаться на одном месте.

"Мы были застряли в Португалии до июня или июля, - говорит Стю. - Это не было ужасно, но это действительно замедлило нас".

Как только ограничения начали ослабевать, они смогли снова тронуться в путь и провели месяцы "блуждая по Европе", избегая больших городов, насколько это было возможно, из-за заболевания, которое все еще быстро распространялось в различных странах по всему миру.

После другой поездки в Великобританию, когда "Covid ухудшился", они отправились в Восточную Европу.

Кларки подобрал свою третью спасенную собаку, Азру, также беспородную, когда она выбежала на дорогу перед ними, когда они ехали через Турцию в декабре 2021 года.

"Я пошла в деревню с ней, чтобы узнать, recognizes ли кто-нибудь ее или есть ли мама вокруг", - объясняет Джанелл.

Как и прежде, пара не смогла найти хозяина, и они спросили местного фермера, не захочет ли он взять щенка, но он отказался.

Вместо того чтобы оставить собаку "по краю дороги", они решили доехать до следующего города и отвести ее в приют.

Но они сказали, что им сказали, что щенок имеет высоко заразное заболевание, и ветеринар, который ухаживал за ней, согласился продолжить только в том случае, если они усыновят ее.

Почти десять лет спустя после того, как они отправились из Австралии с одной собакой, Джанелл и Стю теперь путешествовали с тремя совершенно разными собаками.

"Они все черные и все девочки", - отмечает Джанелл, прежде чем признать, что взять щенка было сложно.

"Мы никогда не имели щенка, - добавляет она. - Они так меняются по мере взросления. И они такие нужные и энергичные".

Им пришлось остаться в Турции примерно три месяца, чтобы получить все необходимые документы для продолжения путешествия с Азрой.

"Собаки замедляют нас, - объясняет Джанелл. - Вы должны думать о их благополучии. Мы можем толкать себя, но это несправедливо толкать их. Так что вы должны немного замедлиться".

Кроме того, что им приходится ехать немного медленнее, путешествие с тремя собаками может вызывать проблемы с проживанием, и были виды деятельности, которых они не могли делать, например, ходить в музеи.

"Вы все время думаете о них, - говорит Стю. - Вы думаете о том, когда они пойдут в туалет, остановятся ли они для воды.

"Подходит ли жилье для животных, и комфортно ли комнаты, в которых мы живем, для них. Это тоже есть".

Но пара подчеркивает, что они никогда не чувствовали, что чего-то не хватает, путешествуя со своими "девочками".

На самом деле, наличие Уити, Тени и Азры с ними принесло им огромное чувство комфорта, особенно после стольких лет на дороге.

После того, как они покинули Турцию, группа пересекла Ирак дважды, "оба раза с военными эскортами", прежде чем проехать через Россию и путешествовать через центральноазиатские страны и Монголию.

На данном этапе Джанелл и Сту согласились, что наконец-то пришло время "завершить это путешествие и отправиться домой".

Но прошло почти два года, прежде чем они действительно вернулись в Австралию.

"Все, что мы пытались сделать, заняло гораздо больше времени", - говорит Сту. "Вот почему это заняло столько времени".

От проблем с продлением паспортов до ограничений на границе и хлопот с перевозкой животных, они столкнулись с разными трудностями, пытаясь вернуться домой.

После того, как они reached Юго-Восточную Азию в конце 2022 года, пара отправила мотоциклы в США, где провела несколько месяцев, собирая документы, которые позволили бы им вернуться в Австралию со всеми тремя своими собаками.

Хотя они планировали путешествовать напрямую из США в Австралию, в конечном итоге они решили вернуться через Новую Зеландию, где их собаки должны были провести в карантине всего 10 дней.

В декабре 2023 года они полетели в Крайстчерч, Новая Зеландия, с Вэти, Скаутом и Азрой, оставив мотоциклы в США.

"Мы решили, что прохождение через Новую Зеландию будет гораздо лучшим планом для нас", - говорит Сту, объясняя, что они могли навещать своих собак каждый день, пока они были в карантине в Крайстчерче.

"За ними очень хорошо ухаживали".

Последний рывок

После того, как собаки были выпущены, пятерка провела шесть месяцев, ожидая, пока Вэти, Скаут и Азра станут eligible для въезда в Австралию без карантина.

Тем не менее, Джанелл и Сту подчеркивают, что это не было для них никакой проблемой.

"У нас было действительно хорошее время в Новой Зеландии", - говорит Джанелл. "Мы нашли работу и работали, но решили, что все еще хотим вернуться домой".

31 июля Джанелл и Сту вернулись на Золотой берег, Австралия, с Вэти, Скаутом и Азрой.

"Мы прибыли в Австралию, и их (собак) сразу же выпустили", - говорит Сту. "Так что это было действительно приятно".

С тех пор, как они вернулись домой, они провели много времени, навещая семью и представляя им Вэти, Скаута и Азру.

Джанелл и Сту сейчас ждут разрешения, которое позволит им отправить мотоциклы обратно в Австралию.

Как только они снова встретятся со своими мотоциклами, Джанелл и Сту надеются взять своих собак на короткую мотоциклетную поездку по Австралии.

"Как только они (собаки) увидят мотоциклы снова, они будут готовы отправиться в путь", - говорит Сту.

Парочка, которая проехала более 260 000 километров (примерно 162 000 миль) и проехала через около 110 стран за десятилетие на дороге, говорит, что их "девочки" очень быстро адаптировались к жизни в Австралии.

"Для них это просто еще одна страна в списке", - говорит Сту, вспоминая встречу между собаками и кенгуру в первый день в Австралии. "Я уверен, они просто задаются вопросом, когда мы собираемся переехать".

Процесс возвращения домой с собаками, безусловно, не был легким, но Джанелл и Сту говорят, что они никогда не рассматривали возможность оставить их и даже рассматривали возможность переехать в Португалию.

"Если собаки не придут, то и мы не пойдем", - говорит Сту. "Мы не пойдем. Они были для нас слишком важны, чтобы просто сказать: "Они не могут прийти", и мы пойдем дальше".

Что касается их будущих планов, Сту надеется вернуться в Австралийский флот и в настоящее время "прорабатывает детали" своего возвращения.

"Это будет огромный обучающий процесс после 10 лет вне формы, надеть ее снова и вернуться к маршировке и отдаче чести и так далее", - говорит он.

Хотя это, скорее всего, будет большим изменением для всех них, Джанелл и Сту, которые надеются в будущем написать серию книг о своих путешествиях, говорят, что после преодоления столько всего вместе за годы, они узнали, что "все проблемы можно решить".

"Мы всегда как-то двигались в одном направлении", - говорит Джанелл. "Мы всегда хотели одного и того же.

"У нас была эта цель. Мы хотели объехать мир, и мы оба хотели это сделать с нашей собакой или нашими собаками, как они накапливались...

"Даже сейчас мы оба как-то на одной волне о том, что мы хотим дальше. И (мы) планируем наше следующее путешествие, которое, скорее всего, будет на пенсии".

Эта статья была впервые опубликована в 2023 году и обновлена в 2024 году.

После того, как Джанелл и Сту поняли высокую стоимость отъезда из Австралии, они решили остаться на своем мотоциклетном путешествии столько, сколько смогут себе позволить, сказав: "Мы решили, что как только вы выйдете из Австралии, лучше всего оставаться в пути столько, сколько сможете себе позволить".

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