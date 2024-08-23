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ОбществоНовостиПитер Клопель и Ульрике из Гробен

Пара из RTL в настоящее время имеет лучшие достижения в мире в этой области.

Прощание Петра Клёпеля и Ульрике фон дер Гробен из 'RTL Aktuell' было определённо трогательным и полным неожиданных поворотов.

 and  Carmen Simpson
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- Пара из RTL в настоящее время имеет лучшие достижения в мире в этой области.

6:45 вечера. В последний раз новости с Ульрике фон дер Гроeben и мной. Отсюда из нашей фантастической студии. Я рад, что вы здесь: С этими словами Петер Клёппель (65) начал свой последний выпуск новостей программы "RTL Aktuell" в пятницу вечером (23 августа). Это также был последний выпуск для коллеги Ульрике фон дер Гроeben (67) в качестве спортивного комментатора. Прощание было эмоциональным с множеством сюрпризов для обоих.

Шок для ведущих

Пока Клёппель и фон дер Гроeben, казалось, готовились уйти после короткого прощания, станция имела другие планы. Несколько раз во время эфира на экране появилось сообщение "Сюрприз для Ульрике и Петера скоро". После прогноза погоды от Кристиана Хакля (60) состоялось первое эмоциональное прощание: "Я действительно наслаждался работой с вами, спасибо за последние 30 лет. От всего сердца я прощаюсь в последний раз", - сказал Хакль. "Мы будем скучать по вам", - ответил Клёппель, прежде чем он и Ульрике фон дер Гроeben лично обратились к аудитории еще раз.

"После 32 чудесных лет вместе и почти 40 лет в доме RTL мы оба сегодня прощаемся из этой студии и этого шоу", - сказал Петер Клёппель, выглядя немного эмоционально. Фон дер Гроeben добавила: "Мы прощаемся с новостями, которые сформировали нашу жизнь почти больше, чем что-либо другое. Это было честью, ответственностью и всегда удовольствием быть здесь для вас в хорошие и плохие дни".

Петер Клёппель также благодарит зрителей шоу в конце. "Ничего из этого не было бы возможно без вас. Поэтому мы склоняемся в благодарности перед вами", - сказал ведущий, прежде чем дуэт делает именно это. Фон дер Гроeben желает своим преемникам: "Наслаждайтесь работой, как мы делали".

Фрауке Людовиг встречает Петера Клёппеля и Ульрике фон дер Гроeben в студии

Когда Клёппель собирается закончить со словами "Все, что нам осталось сказать: берегите себя, оставайтесь верны нашему шоу и будьте хорошо информированы", начинается обещанный сюрприз: коллега Фрауке Людовиг (60) входит в студию и проводит короткое интервью с дуэтом. Двое чувствуют себя "облегченными" после своего последнего шоу, но также немного удивленными: "Я не ожидала, что мы будем на экране дольше. Я думала, что сейчас выпью", - признается Петер Клёппель.

Затем приходит сюрприз - в виде подробного обзора многочисленных особых моментов с тех пор, как дуэт впервые вышел в эфир 6 апреля 1992 года. Кроме того, многие спутники и коллеги RTL дуэта присылают свои поздравления. Поздравления также пришли из политики - от Фридриха Мерца (68), Урсулы фон дер Ляйен (65), Карла Лаутербаха (61) и даже федерального канцлера Олафа Шольца (66). Гюнтер Яух (68) обещает предложить дуэту "ты" при следующей встрече.

Мировой рекорд для дуэта ведущих

Затем двое размышляют с Людовиг о своем совместном времени. Двое никогда не ссорились все эти годы и обычно были на одной волне.

Это хорошее отношение, возможно, является причиной следующего сюрприза для Клёппеля и фон дер Гроeben: записи в "Книге рекордов Гиннесса". Двое являются "Самыми долгими национальными ведущими дуэтом" более чем с 32 годами, "судья Книги рекордов Гиннесса" торжественно объявляет в студии.

Специальная песня

Даже тогда сюрпризы не закончились: Фрауке Людовиг затем ведет двоих в комнату, полную эмоций и аплодисментов коллег, а также семей обоих. Жена Карол Клёппеля несколько раз вытирает слезы.

С погодным ведущим Кристианом Хаклем за пианино вся команда присоединяется к песне, исполняя шлягер "Никогда не уходишь совсем" от Томми Энгеля (74), Труде Герр (1927-1991) и Вольфганга Нидеккена (73).

Последний выпуск после 32 лет вместе

Петер Клёппель и Ульрике фон дер Гроeben объявили в середине марта 2024 года, что оба уходят на пенсию в августе. Оба были частью команды "RTL Aktuell" более 30 лет: Клёппель с 1990 года в качестве корреспондента США и с 1992 года в качестве главного ведущего новостей, фон дер Гроeben с 1989 года в качестве редактора и спортивного комментатора шоу.

Во время эмоционального прощания Кристиан Хакль выразил свою благодарность Петеру Клёппелю и Ульрике фон дер Гроeben, сказав: "Я действительно наслаждался работой с вами, спасибо за последние 30 лет. От всего сердца я прощаюсь в последний раз". Позже, во время сюрпризного сегмента, Фрауке Людовиг сказала: "Я не ожидала, что мы будем на экране дольше. Я думала, что сейчас выпью", признавая неожиданное продолжение эфира.

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