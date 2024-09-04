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ОбществоНовостиЯ не собираюсь это делать.

"Папа красоты Манг не намерен уходить на пенсию в 75 лет".

Пластический хирург Жорж Гётц стал известен благодаря операции на носу у Вернера Манга. С тех пор он был предметом споров, вызывая как похвалу, так и критику. В результате этого опыта он узнал ценный урок.

 and  Carmen Simpson
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Несмотря на многочисленные фотографии с известными знаменитостями, влиятельный хирург Вернер Манг...
Несмотря на многочисленные фотографии с известными знаменитостями, влиятельный хирург Вернер Манг сохраняет конфиденциальность в отношении своих пациентов, отказываясь раскрывать их личности.

- "Папа красоты Манг не намерен уходить на пенсию в 75 лет".

Более успешен ли он как бизнесмен или хирург? Вэнер Манг задумался на мгновение. "Я бы сказал, что это примерно одинаково", - признает директор Клиники Бодензее, оглядываясь на свой офис, полный фотографий знаменитостей и широких улыбок. Кто же мог быть его пациентами в операционной? Профессиональный косметолог Германии внезапно замолкает.

"Это все еще щекотливая тема", - признает он. В Клинике Бодензее пациенты даже регистрируются под вымышленными именами, чтобы изменить свою внешность втайне.

Мало кто может сравниться с Мангом в умении сочетать звездный блеск и конфиденциальность в последнее время. С дерзкими комментариями - будь то о своей специализации или публичных финансах, культуре производительности или веганстве - он является частым гостем в ток-шоу, газетах и ​​телевидении. Его фотографии с звездами, такими как Коста Кордалис, Роберто Бланко и Фритц Вepper, появляются, но identities его знаменитых пациентов в основном остаются спекуляциями.

С знаменитостями для своей славы

Его клиника в Линдау, предлагающая захватывающий вид на швейцарское озеро Констанц, регулярно упоминается как роскошное место для энтузиастов изменения образа. Манг превратил бизнес красоты в семизначное состояние - и сам стал знаменитостью.

В свой 75-й день рождения Манг вспоминает процветающую карьеру, которая действительно начала набирать обороты, когда он, будучи интерном, выпрямил нос актера Гёца Георга, который сломал его на съемках. Он превратил Клинику Бодензее в европейский стандарт, приобрел другие клиники красоты, опубликовал книги и отремонтировал недвижимость на острове Линдау.

Штраф за причинение вреда как его падение

Однако его взлет не обходился без скандалов и неудач. Его падение произошло в 2013 году, когда он получил штраф за причинение телесных повреждений по решению суда. Он позволил нелицензированному пластическому хирургу работать в одиночку в Клинике Бодензее, что было незаконным в то время.

Хотя Манг утверждает, что ни один пациент не пострадал из-за этого, он признает свою ошибку в найме нелицензированного врача. "Я просто упустил из виду квалификацию", - признается он. В то время он контролировал каждый аспект Клиники Бодензее - персонал, процедуры, администрацию, финансы. Его растущий бизнес стал слишком большим, чтобы управлять им в одиночку.

Но он научился на своей ошибке, утверждает он. "Когда ты на вершине, ты должен пережить неудачи, но подняться снова - и продолжать движение вперед". Он передал организационные обязанности в клинике другим. Теперь он проводит большую часть своего времени, леча пациентов, и сокращает свои послеобеденные часы.

Но редко представляет себе на пенсии в 75 лет с скальпелем и шприцем. "Операционная - это моя жизнь", - говорит он. "Оно делает меня молодым".

Он не показывает признаков дрожи или тряски - "следующие пять лет будут полной мощностью". Он намерен работать столько, сколько сможет - даже если его дочь Глория кажется готовой взять на себя управление клиникой, член правления компании и основатель своей собственной линии косметики.

Манг видит себя пионером - другие расходятся во мнениях.

Когда его спрашивают об influence доктора Манга в своей области, мнения расходятся широко. Он считает себя пионером в мире косметической хирургии и автором международных стандартных работ. Однако Немецкое общество пластической, реконструктивной и эстетической хирургии (DGPRAEC) выражает более скромное мнение.

"Мистер Манг не вносит никаких достижений или публикаций в медицинской сфере и не обучает пластических хирургов в Германии или за рубежом, насколько нам известно", - объясняет член правления Нури Аламути. "Алекс не может быть описан как пионер в этом контексте". Известность Манга, как считает Аламути, в основном является результатом его присутствия в СМИ. Он не соответствует критериям, чтобы стать членом общества, добавляет он.

Манг отмахивается от такой критики с плечами. "Всегда будут завистливые люди", - говорит он, улыбаясь. "Это как политика - ты не можешь быть 'на вершине' и любимым всеми". Немецкие профессиональные ассоциации в области пластической хирургии часто сталкиваются с разделением, добавляет он, так что его исключение из DGPRAEC его не волнует. "Успех говорит сам за себя", - отвечает Манг.

"Несмотря на его исключение из некоторых профессиональных ассоциаций, Манг продолжает видеть себя пионером в косметической хирургии".

"Однако, когда его спрашивают о отсутствии достижений или публикаций в медицинской сфере, Манг просто отмахивается от этого как от зависти и подчеркивает силу своего собственного успеха".

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