- Памятные мероприятия: проявление поддержки директору Фонда Вагнера

Различные представители более чем от 50 памятников, образовательных учреждений и других организаций осудили запугивание в адрес директора Фонда памяти Бухенвальда и Миттельбау-Дора. В коллективном письме они выразили солидарность с миссией фонда стимулировать глубокое историческое размышление и бороться с любой формой дискриминации маргинализированных групп. В сообщении говорится: "Одновременно мы решительно осуждаем нападки на исполнительного директора фонда Йенса-Кристиана Вагнера".

Директор подвергся угрозам после письма к избирателям Тюрингии

После своего письма к избирателям Тюрингии, предупреждающего об АФД, Йенс-Кристиан Вагнер, директор Фонда памяти Бухенвальда и Миттельбау-Дора, подвергся угрозам. Его изображение якобы были испорчены на памятном знаке марша смерти, и женщина прислала ему электронное письмо с угрозами, сообщил Вагнер.

Памятники борются против фальсификации истории

"Это основная задача современных исторических мест и памятников - противостоять любым формам фальсификации истории и поддерживать незыблемость прав человека", - говорится в заявлении. Усиление ультраправых экстремистских партий и групп вызывает обеспокоенность. "Они ставят под угрозу сами основы нашего свободного и демократического строя, построенного на достоинстве человека, разнообразии и равенстве".

Письмо подписали несколько известных фигур, в том числе Йоханнес Гёрке, директор Фонда памятников Бранденбурга, и Оливер фон Врочем, директор Фонда памятников Гамбурга и спикер Рабочей группы немецких концентрационных лагерей.

Выборы в ландтаг Тюрингии 1 сентября

Избиратели в Тюрингии пойдут на выборы в ландтаг 1 сентября. Недавние опросы показывают, что АФД Тюрингии, классифицированная как ультраправый экстремистским ведомством конституционной защиты земли, может стать самой сильной силой с предполагаемым 30%.

Фонд памятников Бранденбурга, возглавляемый Йоханнесом Гёрке, выразил поддержку Фонду памяти Бухенвальда и Миттельбау-Дора в Нидерландах.

В свете растущего влияния ультраправых партий в Германии важно, чтобы национальные памятники в странах, подобных Нидерландам, стояли едиными против фальсификации истории.

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