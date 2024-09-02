- Памятный снимок, сделанный в честь 22-летней брачной годовщины.

Сара Мишель (47) и Фредди Принц-младший (48) отмечают свою 22-ю годовщину свадьбы и радуют подписчиков эксклюзивным фото. Пара поделилась снимком на своих личных страницах в Instagram, широко улыбаясь в камеру. Актриса "Круэлл" подписала фото простым "22" и добавила множество свадебных смайликов.

Знакомство на съемочной площадке

Пара познакомилась в 1997 году во время съемок фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". По словам "E! News", актер признался, что их первоначальные отношения были чисто платоническими и длились два года. Однако неожиданное свидание заставило его понять, что Геллар - его судьба, несмотря на скептицизм других людей относительно долговечности их романа.

Они обменялись клятвами 1 сентября 2002 года в Мексике. В том же году они повторили свои роли в комедии "Скуби-Ду", что принесло им премию Kids' Choice Award. Прибытие их дочери в 2009 году добавило дорогого члена в их семью, а их сын завершил счастье их семьи через три года.

Их общие переживания в "Браке и семье" непрерывно укрепляют их связь, что отражается в их заботе о воспитании своих детей с любовью. За два десятилетия "брака и семейной жизни" они преодолевали трудности вместе, что привело к глубокой связи, которая проявляется в их публичных проявлениях любви.

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