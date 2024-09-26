Палма столкнулась с последствиями: уменьшилось обман на Баллерманне

На протяжении некоторого времени проблема "упадка пляжей" остается актуальной даже в местах, подобных Майорке, где побережья сокращаются. tanto местные жители, как и туристы, выразили обеспокоенность высокой загруженностью пляжей. В ответ на это муниципалитет Пальмы обнародовал некоторые планы.

В предстоящие лета количество шезлонгов и зонтиков, доступных для аренды на пляжах Майорки, будет сокращено. Муниципалитет Пальмы, который отвечает за известный пляжный курорт С'Arenal и знаменитый Ballermann, планирует сократить аренду шезлонгов и зонтиков на своих пяти пляжах. Это сокращение пляжного пространства привело к перенаселению, проблема, отмеченная как туристами, так и местными жителями, как сообщила мэр Пальмы Мерседес Селесте, цитируемая в "Diario de Mallorca" и испанской радиостанции "Cadena Ser".

Существующие лицензии арендаторов были выданы много лет назад, когда пляжи Пальмы были больше, как сообщил политик муниципалитета, ответственный за внутренние и финансовые дела, который также является его спикером. "Сегодня побережье кардинально отличается от того, что было 10, 20 или 30 лет назад", - заявила она. "Сейчас песка меньше, чем раньше".

Муниципалитет Пальмы в настоящее время готовит новые тендеры на основе текущего побережья, согласно Селесте. В сотрудничестве с другими властями и учреждениями будет решена не только проблема перенаселения, но и другие вопросы. Например, будет улучшен доступ к пляжам.

Изменение климата и строительство

Проблема "упадка пляжей" волнует не только Майорку. В различных прибрежных регионах, таких как Калифорния и Флорида, Турция, Бразилия и Золотой берег в Австралии, пляжи исчезают. Эксперты связывают это с непосредственным строительством побережья до пляжа. Защитные дюны, предотвращающие эрозию от ветра и моря, часто отсутствуют.

Одним из факторов, по словам экспертов, является изменение климата. Под влиянием изменения климата и повышения уровня моря, "половина мировых песчаных пляжей может исчезнуть к концу века", согласно исследованию, опубликованному в журнале "Nature Climate Change".

В рамках efforts по решению нескольких вопросов новые тендеры будут включать сотрудничество с другими властями и учреждениями, помимо решения проблемы перенаселения. Это включает улучшение доступа к пляжам.

Другие прибрежные регионы, такие как Калифорния и Флорида, Турция, Бразилия и Золотой берег в Австралии, также испытывают проблему "упадка пляжей", частично из-за изменения климата и практик строительства, которые привели к потере защитных дюн.

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