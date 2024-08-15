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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование и профессиональная подготовка

Палаты: возможно начало обучения в кратчайшие сроки

Количество вакантных enseñющих мест в Гессене составляло примерно 13500 по данным регионального подразделения Федерального агентства занятости к концу июля.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Даже спонтанные принятые решения могут начать обучение в качестве ученика.
Даже спонтанные принятые решения могут начать обучение в качестве ученика.

- Палаты: возможно начало обучения в кратчайшие сроки

С началом нового академического года 1 сентября Палаты промышленности и торговли Гессена призывают нерешительных людей без промедления выбрать профессию. "Многие компании и предприятия в Гессене продолжают принимать на обучение даже после срока, вплоть до осени", - объявила Палата промышленности и торговли Гессена (HIHK) в Висбадене. "Шансы начать дуальное обучение в последнюю минуту остаются очень высокими".

Министр экономики Кавех Мансури (СДПГ) также призвал молодых людей и компании воспользоваться возможностями позднего трудоустройства. "Обучение профессии в компании дает прочную основу для дальнейшего развития", - сказал он. По данным регионального отделения Федерального агентства занятости в конце июля 2024 года, в Гессене оставалось около 13 500 незанятых мест для обучения.

В контексте двух приведенных ниже предложений содержится фраза "обучение и образование":

В ответ на высокое число незанятых мест для обучения в Гессене Палата промышленности и торговли Гессена подчеркивает важность продвижения возможностей "обучения и образования" в компаниях. Министр экономики Кавех Мансури решительно выступает за поздние трудовые договоры в дуальном обучении, заявляя, что они представляют собой ценное "обучение и образование" для молодых людей.

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