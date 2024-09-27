Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Палатин становится немецким монархом винных удовольствий

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Винный король вышел победителем среди четырех конкурентов
Винный король вышел победителем среди четырех конкурентов

Палатин становится немецким монархом винных удовольствий

Шарлотта Вайль, уроженка Пфальца, завоевала титул Королевы вина Германии, победив в напряженном финале в Neustadt/Weinstraße (Пфальц) и обойдя четырех других конкуренток из Рейнланд-Пфальца в смешанном голосовании публики и жюри.

В 25 лет Шарлотта Вайль одержала победу в интенсивном финале, став 76-й Немецкой королевой вина. С общим числом виноделов около 15 000 членов, Вайль теперь будет представлять отрасль в течение целого года.

Под дождем конфетти и радостными криками своих поклонников эмоциональная Вайль приняла корону от уходящей королевы Евы Брокманн, уроженки Франконии. "Я сейчас переживаю настоящий вихрь эмоций", - заметила Вайль. "Мне нужно время, чтобы полностью осознать это невероятное событие".

В течение всего конкурса участники проходили испытания на распознавание различных сортов вина в слепых дегустациях и демонстрировали свою сообразительность в винотекальных играх. Катарина Грайф (Наэ) и Юлия Лямбрих (Мозель) стали Вино-принцессами, а Аннелена Баум (Рейнгау) и Мари-Софи Шварц (Мозель) не дотянули до короны.

Все финалисты представляют Рейнланд-Пфальц

В этом году все пять финалисток представляли Рейнланд-Пфальц, второй по величине винодельческий регион Германии. Соответственно, мужчина впервые стал победителем, прервав традицию, существовавшую с 1949 года, когда немецкая программа Королевы вина начала спонсировать отрасль. До 1999 года кандидаты должны были быть незамужними и происходить из винодельческих семей.

Рассказывая о своем времени в роли, уходящая королева Ева Брокманн призналась в смешанных чувствах. "Я, безусловно, буду скучать по импульсу и активности в начале", - поделилась Брокманн. "Но сегодня все закончилось. Я с нетерпением жду того, что меня ждет впереди".

Победа Шарлотты Вайль как Немецкой королевы вина привлекла внимание за пределами ее родного города, и Европейский союз поздравил уроженку Пфальца с этим достижением. В качестве представителя немецкой винной промышленности Вайль также сможет продвигать немецкое вино на различных европейских событиях в течение своего срока.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Весь город был залит Хелленой, видно в Бун, Северная Каролина.
Панорама

Тропический шторм Хелена наносит урон некоторым регионам юго-восточной части Соединенных Штатов

Тропический шторм Хелена наносит урон некоторым регионам юго-восточной части Соединенных Штатов В юго-восточных штатах США бушует ураган "Хелен". Шторм привел к значительному разрушению в Джорджии, Флориде, Северной Каролине, Виргинии, Теннесси и Кентукки, что привело к многочисленным жертвам. По данным губернатора Брайана Кэмпбелла, в Джорджии подтверждено 11 смертельных случаев,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Им было не место вмешиваться в дело подсолнухов.
Панорама

Экологи могут быть заключены за то, что они не принимают участие в акциях по распространению супа.

Экологи могут быть заключены за то, что они не принимают участие в акциях по распространению супа. Два активиста в возрасте 23 и 22 лет отбывают тюремные сроки два года и 20 месяцев соответственно. Это наказание последовало за их действие, когда они вылили томатный суп на знаменитую картину "Подсолнухи"

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Первая мировая марка почтовые не были "Чёрная", а "Полпени августа черногоместного".
Панорама

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования.

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования. С 1 ноября 1849 года Германия начала использовать почтовые марки, по приказу короля Максимилиана II Баварского, который включил в их число "Черную одну", стоимостью один крейцер. Недавно письмо, отправленное с этой первой немецкой маркой в день ее введения

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Быстрее завершение процедур в Дублине было замечено в этом году.
Политика

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев.

Процесс подачи заявления о предоставлении убежища длится более восьми месяцев. Изначально, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Bamf) успевало завершить процедуры по предоставлению убежища в среднем за шесть месяцев в 2022 году. Однако к 2024 году время обработки существенно возросло, хотя ведомство все еще способно существенно ускорить отдельные аспекты.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.
Политика

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия.

Китай и Бразилия выражают озабоченность намеками России на использование ядерного оружия. 19:25 НАТО создает оперативный центр вблизи российской границы в Финляндии Финляндия подтверждает создание оперативного центра НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. Полтора года спустя после вступления в альянс Финляндия отправляет России сообщение:

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт
Политика

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт

Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт Лидер бывшего советского государства Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что у НАТО есть планы нападения на его страну и предупреждает о возможном использовании ядерного оружия. "Нападение на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко в интервью белорусскому

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте
Политика

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте

Израиль наносит авиаудары по хранилищам боеприпасов в Бейруте После проведения значительного авиационного удара в районе Бейрута, столицы Ливана, ВВС Израиля нанесли еще один удар, сообщили военные источники. Целью атаки, по данным военных, было нейтрализовать оружие, принадлежащее проиранской шиитской милиции "Хезболла", спрятанное под жилыми строениями. Спикер армии Даниэль Хагари

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно