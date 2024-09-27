Палатин становится немецким монархом винных удовольствий

Шарлотта Вайль, уроженка Пфальца, завоевала титул Королевы вина Германии, победив в напряженном финале в Neustadt/Weinstraße (Пфальц) и обойдя четырех других конкуренток из Рейнланд-Пфальца в смешанном голосовании публики и жюри.

В 25 лет Шарлотта Вайль одержала победу в интенсивном финале, став 76-й Немецкой королевой вина. С общим числом виноделов около 15 000 членов, Вайль теперь будет представлять отрасль в течение целого года.

Под дождем конфетти и радостными криками своих поклонников эмоциональная Вайль приняла корону от уходящей королевы Евы Брокманн, уроженки Франконии. "Я сейчас переживаю настоящий вихрь эмоций", - заметила Вайль. "Мне нужно время, чтобы полностью осознать это невероятное событие".

В течение всего конкурса участники проходили испытания на распознавание различных сортов вина в слепых дегустациях и демонстрировали свою сообразительность в винотекальных играх. Катарина Грайф (Наэ) и Юлия Лямбрих (Мозель) стали Вино-принцессами, а Аннелена Баум (Рейнгау) и Мари-Софи Шварц (Мозель) не дотянули до короны.

Все финалисты представляют Рейнланд-Пфальц

В этом году все пять финалисток представляли Рейнланд-Пфальц, второй по величине винодельческий регион Германии. Соответственно, мужчина впервые стал победителем, прервав традицию, существовавшую с 1949 года, когда немецкая программа Королевы вина начала спонсировать отрасль. До 1999 года кандидаты должны были быть незамужними и происходить из винодельческих семей.

Рассказывая о своем времени в роли, уходящая королева Ева Брокманн призналась в смешанных чувствах. "Я, безусловно, буду скучать по импульсу и активности в начале", - поделилась Брокманн. "Но сегодня все закончилось. Я с нетерпением жду того, что меня ждет впереди".

Победа Шарлотты Вайль как Немецкой королевы вина привлекла внимание за пределами ее родного города, и Европейский союз поздравил уроженку Пфальца с этим достижением. В качестве представителя немецкой винной промышленности Вайль также сможет продвигать немецкое вино на различных европейских событиях в течение своего срока.

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