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Пакт на будущее: города Северного моря, которые озабочены прибрежным рыболовством

Планы ЕС могут привести к бедствию для рыболовства на побережье Северного моря, считает союз политики, рыбной промышленности, бизнеса и туризма. У них есть конкретные предложения по сохранению.

 and  Ann Bradley
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Прибрежные города Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна обеспокоены будущим рыболовства.
Прибрежные города Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна обеспокоены будущим рыболовства.

- Пакт на будущее: города Северного моря, которые озабочены прибрежным рыболовством

Из-за опасений по поводу исчезновения прибрежного рыболовства вдоль побережья Северного моря в Германии коалиция представителей муниципалитетов, туризма, рыболовства и бизнеса в Цухерене инициировала "Будущее пакт прибрежного рыболовства 2050". Этот пакт требует устойчивого обеспечения прибрежного рыболовства в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне через политические рамки, как объявили организаторы. В основе этого лежат планы ЕС запретить рыболовство с сетями, контактирующими с дном моря, в защищенных районах к 2030 году.

Без рыболовных лодок в порту теряется туристическая достопримечательность

Прибрежное рыболовство важно не только для рыболовной промышленности, но и для всего туризма и местной экономики, сказал Ханс-Петер Хейкенс, мэр муниципалитета Йемгум, к которому принадлежит рыбацкая деревня Дицум. "Если лодки больше не будут там, потеряется туристическая достопримечательность", - сказал он. Это затронет не только размещение и гастрономию, но и автозаправки или ремесленные предприятия.

Еще в январе коалиция представителей муниципалитетов, туристической индустрии и палаты промышленности и торговли Восточной Фризии представила первый "Будущее пакт прибрежного рыболовства 2050". Озабоченность прибрежным рыболовством движет всех актеров вдоль побережья Северного моря в Германии, подчеркнул Хейкенс. Поэтому к требованиям присоединились дальнейшие представители муниципалитетов, районов, ассоциаций и палат в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.

Требование "гарантированного права на рыболовство"

В будущем пакте, подписанном и расширенном в Цухерене, требуется "гарантированное право на рыболовство" в прибрежном море, с помощью которого рыболовные районы и возможности, например, для ловли креветок, должны быть сохранены. Время лова может быть ограничено на основе научных данных. Кроме того, должны быть изучены альтернативные способы рыболовства и виды, а также возможности аквакультуры. Альтернативой, например, могло бы быть разведение устриц в морских ветряных фермах, сказал Хейкенс. Туристические предложения, связанные с прибрежным рыболовством, также могли бы быть расширены.

Кроме того, предлагается создать фонд рыболовства, из которого, например, могли бы финансироваться региональные центры по переработке креветок, мероприятия по модернизации судов или современная инфраструктура порта. В этот фонд должны вносить деньги все акторы, использующие рыболовные районы. "Ключевым моментом является то, что мы теперь должны вместе последовательно реализовать согласованные меры", - сказал Дирк Сандер из Ассоциации немецких судов и прибрежного рыболовства.

Мэр Йемгума Хейкенс подчеркнул, что вне всяких сомнений, рыболовство должно измениться для лучшей защиты моря и в свете изменения климата. "Но рыболовству также должно быть дано место", - подчеркнул он. "Если ЕС введет запрет на дноулавливание, то места не останется".

Гарантированное право на рыболовство в прибрежном море, как оно описано в "Будущем пакте прибрежного рыболовства 2050", является ключевым для сохранения рыболовных районов и возможностей для рыбаков, таких как ловля креветок. (Требование "гарантированного права на рыболовство")

Планы ЕС запретить рыболовство с сетями, контактирующими с дном моря, в защищенных районах к 2030 году вызывают серьезную озабоченность по поводу прибрежного рыболовства в Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, и потеря рыбацких лодок могла бы иметь далеко идущие последствия для местного туризма и экономики. (Без рыболовных лодок в порту теряется туристическая достопримечательность)

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