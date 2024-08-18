- Падерборн выходит в следующий раунд турнира Бременского СВ.

Вторая команда SC Падерборн уверенно прошла в следующий этап Кубка DFB. В матче с командой региональной лиги Бремер СВ, состав которой возглавляет Лукас Квасниок, был одержан убедительный победный результат 4-0 (1-0 к перерыву). Падерборн уже демонстрировал хорошую форму, одержав две победы во второй бундеслиге в начале сезона.

Гости, перед которыми выступало 3500 зрителей на стадионе Бремер Панценберг, имели возможности решить исход матча уже в первом тайме. Рaffeael Obermair (18' и 25') был остановлен сэйвами Паскаля Вьеурода, а единственный гол в ворота соперника забил Адриано Гримальди, головой воспользовавшись после навеса (21'). Бремер СВ имел шанс сравнять счет перед перерывом, но удар Аморо Диедуо с близкого расстояния прошел мимо цели.

Падерборн испытывал трудности с реализацией моментов в первом тайме. Во втором тайме команда Квасниока проявила большую точность: 19-летний Сантьяго Кастанеда (51') забил после розыгрыша углового, опытный Свен Михель (52') поразил ворота издалека, а Гримальди (58') забил свой второй гол, закрепив победу.

В следующем раунде Кубка DFB соперником SC Падерборн стала другая команда из Бремена, Бремер СВ. Несмотря на поражение от первой команды Бремена в Бундеслиге, Бремер СВ показал достойную игру в этом матче.

После уверенной победы 4-0, SC Падерборн ждет возможность встретиться с более сильным соперником из Бремена в будущем.

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