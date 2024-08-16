- Падение с балкона: серьезные травмы все еще под угрозой

Два дня спустя после обрушения балкона в Гамбурге 27-летний пострадавший все еще находится в критическом состоянии. "Из шести пострадавших трое были выписаны из больницы, но один остается в критическом состоянии", - заявил представитель полиции dpa. В среду вечером плита пола балкона в многоквартирном доме внезапно обрушилась, в результате чего шестеро людей в возрасте от 18 до 27 лет упали с третьего этажа.

Причина обрушения плиты пола и последующего 90-градусного падения балкона пока неизвестна. "Управление уголовной полиции продолжает расследование в различных направлениях", - сказал представитель. Также проверяется, было ли замешано какое-либо поведение, имеющее уголовно-правовое значение. Это может включать дефекты строительства или плохое состояние здания.

Происшествие в районе Лангенхорн произошло в среду около 21:30. Структурный инженер осмотрел здание после инцидента. В качестве меры предосторожности всем жителям временно запрещено пользоваться балконами всего комплекса зданий.

27-летняя жертва в настоящее время страдает от последствий критического состояния после обрушения балкона. Расследование происшествия также проверяет, могут ли дефекты строительства или плохое состояние здания иметь уголовно-правовое значение.

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