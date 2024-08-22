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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Падение кассовых доходов в кинотеатрах

Прекращение работы в Голливуде также повлияло на продажу билетов в немецкие кинотеатры. Однако, сектор полон надежд на ближайшие шесть месяцев.

 and  Anne Legman
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Во время первых шести месяцев 2024 года было продано меньше билетов по сравнению с аналогичным...
Во время первых шести месяцев 2024 года было продано меньше билетов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

- Падение кассовых доходов в кинотеатрах

Выяснилось, что посещаемость кинотеатров снизилась в первой половине года. По данным Ассоциации кинопроизводства из Берлина, было продано около 41,9 миллиона билетов в этот период, что на 7,3% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Если представить, что мы в первой половине 2023 года, эта цифра составит примерно 45,2 миллиона проданных билетов.

Петер Дингес, член правления Ассоциации кинопроизводства, выразил разочарование, отметив, что несмотря на забастовку взрослых кинематографистов и исполнителей в Америке в течение нескольких месяцев, что привело к переносу некоторых премьер в Германии, снижение продаж билетов было "сдержанным" и составило менее 10%.

Меньшее количество длинных фильмов в 3D и малоизвестных фильмов способствовало общему снижению доходов, которые составили около 403,5 миллиона евро (по сравнению с 455,1 миллиона евро в том же периоде прошлого года). Но хорошая новость в том, что любители кино смогли насладиться более низкими ценами на билеты, средняя стоимость которых составила 9,63 евро вместо более чем 10 евро.

Лидером немецкого проката стала вторая часть научно-фантастической эпопеи "Дюна: Часть вторая", которая продала более 3,1 миллиона билетов. За ней следует комедия "Чанталь в стране чудес" (около 2,7 миллиона билетов) и на третьем месте анимационный хит от Pixar "Внутри себя" (около 2,6 миллиона проданных билетов). Среди других популярных фильмов были "Кунг-фу Панда 4" и "За прудом". Кроме "Чанталь в стране чудес" и "Миллион минут", только два немецких производства смогли попасть в топ-10.

Несмотря на снижение посещаемости, кинотеатры продолжают сохранять стабильность, насчитывая 1221 компанию, 955 мест и 4895 экранов. Дингес утверждает, что кино по-прежнему является востребованным культурным опытом по всей стране. Промышленность с осторожным оптимизмом смотрит на вторую половину года.

Несмотря на влияние американской забастовки кинематографистов и некоторых отложенных премьер в Германии, снижение посещаемости кинотеатров в Германии в первой половине года было "сдержанным" и составило менее 10%, как отметил Петер Дингес, член правления Ассоциации кинопроизводства в Германии.

Германия, будучи значительным рынком для кино, продолжает сохранять стабильность с 1221 компанией, 955 местами и 4895 экранами, что гарантирует Дингесу, что кино остается популярным культурным опытом по всей стране.

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