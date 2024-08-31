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"Падение Джоковича": Алкараз устраняет звезду тенниса

На Открытом чемпионате США спортсмен, желавший стать победителем турнира, допускает промах: после неудачи Карлоса Алкарас, теперь и Новак Джокович спотыкается. Для Джоковича его олимпийская победа внесла существенный вклад в его поражение.

 and  Yaroslav Smith
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- "Падение Джоковича": Алкараз устраняет звезду тенниса

Новак Джокович повесил свои золотые сумки на плечи и направился из самого большого теннисного стадиона мира после еще одного значительного поражения на Открытом чемпионате США. После победы над действующим чемпионом Карлосом Алькаразом, Джокович стал вторым фаворитом, который потерпел поражение в третьем раунде турнира в Нью-Йорке.

37-летний серб потерпел трудное поражение от австралийца Алекса Пopyрина со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Это раннее поражение стало последним появлением Джоковича на Открытом чемпионате США со времен 2006 года. "Это была одна из худших игр в моей карьере", - признался Джокович, выглядя потрясенным. "Моя подача была ужасной, и я играл не лучшим образом".

24-кратный победитель турниров Большого шлема не выиграл ни одного матча на любом из турниров Большого шлема в этом сезоне после своей победы на Олимпиаде в Париже. "Я вложил много сил в победу на Олимпиаде, и когда я приехал в Нью-Йорк, я не чувствовал себя свежим ни физически, ни морально", - сказал Джокович. Между тем, третья ракетка мира Алькараз неожиданно выбыл во втором раунде, проиграв голландцу Ботику ван де Зандшулпу.

Пopyrin, посеянный под 28-м номером, продемонстрировал свои сильные навыки игры на харде и сыграл замечательный теннис, что очень обрадовало зрителей на стадионе "Артур Эш". После матча он раскинул руки в стороны, выдохнул от радости и насладился аплодисментами зрителей. "Это потрясающе!" - воскликнул он. "Играть против легенды в четвертом раунде - это здорово".

Пopyrin даже выиграл турнир Мастерс 1000 в Монреале в качестве подготовки и вышел в четвертый раунд турнира Большого шлема впервые в своей профессиональной карьере.

На прошлогоднем турнире Джокович проигрывал первые два сета 4:6 своему соотечественнику Ласло Дьере, но проявил невероятную решимость и выиграл чемпионат. На этот раз, когда счет был 2:2 в четвертом сете, Пopyrin захватил решающий брейк мощным форхендом, поведя 5:2. Несмотря на небольшой спад, он взял себя в руки и одержал самую крупную победу в своей карьере.

Джокович, выглядя разочарованным, спросил: "- Что? Я промахнулся по этой подаче?" - имея в виду важный момент, который он проиграл во время матча. После матча зрители в стадионе спрашивали: "- Что? Это действительно только что произошло?" - в шоке от победы Пopyрина.

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