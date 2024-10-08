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Оззи Осборн в реабилитации от наркотиков приносит ему радость.

 and  John Stellmacher
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Оззи Осборн в реабилитации от наркотиков приносит ему радость.

Оззи Осборн, известный своими безумными историями о наркотиках, признался в своем подкасте, что недавно снова начал их употреблять. 75-летний вокалист Black Sabbath, боровшийся с проблемами зависимости в прошлом, вернулся к наркотикам из-за осложнений со здоровьем. "Я чувствую себя лучше, но я не полностью трезв. Иногда я курю немного марихуаны", - признался Осборн в "Madhouse Chronicles".

Музыкант даже признался, что подумывал вернуться к более тяжелым наркотикам, чтобы справиться с болью. Недавно врач дал ему анестетик кеттамин. "Он дал мне небольшую дозу, но этого было достаточно, чтобы разжечь искру", - сказал Осборн. Он теперь рассматривает возможность снова посещать встречи Анонимных алкоголиков.

Осборн подчеркнул, что его жена Шэрон не должна знать о его употреблении наркотиков. "Я благодарен, что она всегда держит меня в узде, иначе я бы попал в большую беду", - сказал он. Даже марихуана, "она бы нашла и избавилась от нее в мгновение ока".

Наркотики уже давно ассоциируются с образом Осборна, особенно в 1970-х и 1980-х годах. Его проблемы с зависимостью привели к его увольнению из Black Sabbath в 1979 году. За годы он десять раз проходил реабилитацию, но так и не смог полностью отказаться. Лишь после женитьбы на Шэрон в 1982 году он обрел трезвость. "Без Шэрон я бы уже был мертв. Я потреблял невероятные количества наркотиков и алкоголя. Никто не знал, пройду ли я через дверь, выпрыгну из окна или исчезну", - сказал он "The Independent" в интервью 2022 года.

В последнее время Осборну приходится справляться с различными проблемами со здоровьем. Падение в 2019 году сместило металлические стержни в его спине, которые были имплантированы после аварии на квадроцикле в 2003 году. Он перенес несколько операций и провел два месяца в больнице. С тех пор он передвигается с помощью костылей или инвалидной коляски. Кроме того, Осборн страдает от нейродегенеративного заболевания Паркинсона.

Разоблачение Осборна о его употреблении наркотиков в "Madhouse Chronicles" включает упоминание о курении марихуаны, демонстрируя, что музыкальные иконы часто сталкиваются с проблемами, связанными с злоупотреблением веществами. Несмотря на попытки Шэрон сохранить его трезвость, Оззи снова рассматривает возможность посещать встречи Анонимных алкоголиков из-за своих продолжающихся проблем с зависимостью и осложнений со здоровьем.

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