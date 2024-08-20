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Ознакомление с винными рецензиями на виноградниках Бадена

Неравномерные погодные условия вызывают опасения у виноградарей. Предстоящее механическое сокрытие винограда в Бадене указывает на приближающуюся доступность Федевейссера.

 and  Yaroslav Smith
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- Ознакомление с винными рецензиями на виноградниках Бадена

Южнее Фрайбурга официально начался сбор урожая винограда этого года. На знаменитом винограднике Вольфганга и Андреаса Лёффлеров в Штуфене им Брайсгау (район Брайсгау-Хохшварцвальд) в данный момент собирают ранний сорт винограда Соларис. Из этого винограда будет изготовлен Федервайссер - полуферментированный виноградный сок, который быстро попадет на местные рынки и в заведения.

Как сообщил директор ассоциации виноделов Бадена, эта винодельня в Брайсгау одна из первых в большом регионе, где начался сбор урожая. Основной сбор урожая, по словам директора ассоциации Хольгера Клейна, начнется в начале сентября.

Вода способствует вспышкам плесени

Клейн подтвердил, что дожди были полезны для роста винограда. Однако непредсказуемая погода также может создавать проблемы для виноделов в определенных районах, например, вспышки плесени. Ложная и настоящая мучнистая роса, а также серый плесневый гриб признаны основными угрозами для лоз.

Чтобы гарантировать здоровый урожай винограда осенью, в традиционном виноградарстве лозы обрабатывают сельскохозяйственными химикатами. С другой стороны, болезнеустойчивые сорта винограда, часто называемые Пиви-сортами, требуют минимального химического вмешательства.

Законодательство устанавливает стандарты вина

По закону, Федервайссер не классифицируется как вино, а как "полуферментированный виноградный сок". Закон о вине включает в себя правила дистилляции, контроля качества и признания пригодных винодельческих регионов tanto для качественных вин, как и для вин с указанием категории.

Что касается размера виноградников, Баден и Вюртемберг в Германии занимают третье и четвертое места соответственно. Более крупные регионы - Райнхессен и Пфальц.

Ассоциация виноделов Бадена упомянула, что Брайсгау, в частности, Штуфен им Брайсгау, является одним из первых районов, где начался сбор урожая в этом году. Несмотря на полезные дожди для роста винограда, непредсказуемая погода может приводить к проблемам, таким как вспышки плесени, которые являются серьезной угрозой для лоз.

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 and  Viktoriya Miller
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