- Озеро Констанция трагически уносит жизнь пловцу.

Трагический инцидент на Боденском озере произошел на австрийской стороне, унесший жизнь 29-летнего мужчины. Происходящий из Германии, он арендовал моторную лодку в баварском Линдау и отправился в путь к Брегенцу со своей 35-летней подругой и ее двумя детьми, как сообщают власти.

Во время купания он попал в беду в воде. Прохожие на берегу вызвали службу спасения. Пловцы успешно извлекли мужчину, но попытки реанимировать его во время транспортировки в больницу не увенчались успехом. В итоге, он скончался от полученных травм в больнице.

Трагическое происшествие на Боденском озере вызвало волну сочувствия и соболезнований tanto со стороны немецкого, как и австрийского сообществ. Несмотря на усилия пловцов и медицинского персонала, жизнь мужчины не удалось спасти после этого несчастного случая.

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