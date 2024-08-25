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Озеро Констанция трагически уносит жизнь пловцу.

29-летний индивидуум плавает на озере Konstanz вместе со своей подругой и детьми. При попытке поплавать, он столкнулся с трудностями в воде.

 and  Yaroslav Smith
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Водитель возраста 29 лет вошёл в водную близость Брегенца.
Водитель возраста 29 лет вошёл в водную близость Брегенца.

- Озеро Констанция трагически уносит жизнь пловцу.

Трагический инцидент на Боденском озере произошел на австрийской стороне, унесший жизнь 29-летнего мужчины. Происходящий из Германии, он арендовал моторную лодку в баварском Линдау и отправился в путь к Брегенцу со своей 35-летней подругой и ее двумя детьми, как сообщают власти.

Во время купания он попал в беду в воде. Прохожие на берегу вызвали службу спасения. Пловцы успешно извлекли мужчину, но попытки реанимировать его во время транспортировки в больницу не увенчались успехом. В итоге, он скончался от полученных травм в больнице.

Трагическое происшествие на Боденском озере вызвало волну сочувствия и соболезнований tanto со стороны немецкого, как и австрийского сообществ. Несмотря на усилия пловцов и медицинского персонала, жизнь мужчины не удалось спасти после этого несчастного случая.

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