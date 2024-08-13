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Озеро Дармштадта, где купаются голубые водоросли

Бактерии могут испортить удовольствие от плавания - теперь город ДаЗундogglerин также предупреждает о сине-зеленых водорослях в озере

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Озеро Дармштадта, где купаются голубые водоросли

Город Дармштадт предупреждает о повышенной концентрации сине-зеленых водорослей в Грибе Принц фон Гессен. "Они смогли хорошо развиться из-за высоких температур и интенсивного солнца последних дней", - объявил город. Концентрация сине-зеленых водорослей в воде удвоилась за четыре дня и теперь соответствует уровню предупреждения 2 Федерального ведомства по охране окружающей среды.

Граждан призывают не позволять детям играть или купаться там, где образовались зеленые ковры. Кроме того, собак не следует допускать к питью или купанию в этих зонах. Также рекомендуется избегать ныряния или занятий водными видами спорта. После купания рекомендуется тщательно принять душ и сменить одежду, чтобы избежать раздражения кожи.

Не исключается полный запрет на купание

Если ситуация ухудшится, может быть введен полный запрет на купание, подчеркнул город.

Этим летом другие озера в Гессене также были поражены сине-зелеными водорослями, в том числе Висмарское озеро возле Гиссена или Шультеис-Вайер в Оффенбахе. Также были зафиксированы признаки цианобактерий в двух озерах в районе Херсфельд-Ротенбург.

По словам представителя Гессенского агентства по охране природы, окружающей среды и геологии (HLNUG), сине-зеленые водоросли в воде заметны по зелено-голубым полосам. Кроме того, пораженное озеро может иметь легкий затхлый запах. Для людей может быть особенно неприятно, если они проглотят загрязненную воду: цианобактерии могут вызвать расстройство желудка. Однако возможны также раздражение кожи и глаз, если купальщики контактируют с водой.

Избегайте проглатывания загрязненной воды

Однако наличие сине-зеленых водорослей не является необычным, сказал Винфрид Штаудт из агентства в конце июля. "У нас были и другие годы, когда было очень жарко и сухо. Тогда мы имели гораздо больше случаев". Существуют определенные свойства, которые делают озеро более восприимчивым к цианобактериям. "Всегда одни и те же кандидаты", - сказал Штаудт. "В общем, это piuttosto богатые питательными веществами и rather небольшие, мелкие озера".

Дети должны избегать игр возле или купания в зонах с зелеными коврами из водорослей. Если ситуация ухудшится, все водные мероприятия могут быть временно запрещены для всех, в том числе для детей.

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