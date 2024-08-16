Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЭлектричество

Ожоги - ребенок прикоснулся к неисправному адаптеру питания в ICE

Когда маленькие дети получают травму, это большая проблема. В недавнем случае поезд ICE был вынужден остановиться внепланово. И это не только годовалый ребенок, которого ранили.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Этот адаптер должен был навредить ребёнку.
Этот адаптер должен был навредить ребёнку.

санитрадия в детской клинике - Ожоги - ребенок прикоснулся к неисправному адаптеру питания в ICE

Одинолетний ребёнок получил множественные ожоги размером с булавочную головку на руках и ногах после прикосновения к адаптеру питания в розетке на поезде ICE. Мать ребёнка также получила ожоги на руке, сообщает федеральная полиция. Оба пострадали незначительно, заявил представитель.

Поезд неожиданно остановился на станции Хоккенхайм (район Рейн-Неккар) из-за инцидента. Ребёнка доставили в детскую клинику бригадой скорой помощи.

Предварительные данные не указывают на преднамеренную криминальную деятельность. Адаптер, по словам представителя, является остатком вилки. "Мы пока не знаем, что к нему было подключено". Полиция продолжает расследование, кому принадлежал адаптер.

Представитель сказал, что, скорее всего, и ребёнок, и мать коснулись обнажённых металлических контактов в корпусе адаптера. Однако мать была слишком шокирована, чтобы её сразу же опросить: "Она была так шокирована, что её ещё нельзя было опросить". Также исключено, что адаптер принадлежал ей. Полиция изъяла адаптер.

Полиция также ищет возможных свидетелей или других пострадавших. Инцидент произошёл в четверг около 14:15 на ICE 518, вагон 22, на маршруте из Штутгарта в Маннхайм. Любую информацию об инциденте просим сообщать по телефону 0721 120160 или через форму контакта на сайте www.bundespolizei.de.

Адаптер питания, который вызвал ожоги, является электрическим устройством, которое неисправно. Детская клиника оснащается для лечения травм, связанных с электричеством, в связи с этим инцидентом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Партия арендует три водных транспорта для расслабленной прогулки по озеру Констанц
Федеральные земли Германии

Моторная лодка Свидетелей на озере Констанц тонет, возможно, из-за переполненности

Три судна gesetzы va окуркахдение на Лага hypersensitivity. К несчастью, экскурсия обернулась бедой для некоторых участников, так как одно судно перевернулось и затонуло.currently проводится расследование правоохранительными органами.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Просовия Набафу начинает процесс собирать свои вещи. Причина для её отъезда заключается в...
Панорама

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство"

Выброшен из мусора - "непрерывный беспокойство" По меньшей мере, 34 человека погибли, когда огромная гора мусора в столице Уганды, Кампале, обрушилась, погребая под собой множество домов. Жители, живущие на окраине свалки, давно ждали этой трагедии. Теперь правительство сталкивается с общественным недовольством. Бульдозеры медленно расчищают слой за слоем этой

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Доха являлась значительным местом для ключевых обсуждений во время конфликта в Газе.
Политика

Европейский Союз твердо придерживается положений Парижского соглашения.

Прогресс пока остается буквой Z, но Египет, Катар и США находят позитивную почву в своих диалогах по вопросу перемирия в конфликте в Газе. Запланировано еще одно саммит.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил
Политика

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно