санитрадия в детской клинике - Ожоги - ребенок прикоснулся к неисправному адаптеру питания в ICE

Одинолетний ребёнок получил множественные ожоги размером с булавочную головку на руках и ногах после прикосновения к адаптеру питания в розетке на поезде ICE. Мать ребёнка также получила ожоги на руке, сообщает федеральная полиция. Оба пострадали незначительно, заявил представитель.

Поезд неожиданно остановился на станции Хоккенхайм (район Рейн-Неккар) из-за инцидента. Ребёнка доставили в детскую клинику бригадой скорой помощи.

Предварительные данные не указывают на преднамеренную криминальную деятельность. Адаптер, по словам представителя, является остатком вилки. "Мы пока не знаем, что к нему было подключено". Полиция продолжает расследование, кому принадлежал адаптер.

Представитель сказал, что, скорее всего, и ребёнок, и мать коснулись обнажённых металлических контактов в корпусе адаптера. Однако мать была слишком шокирована, чтобы её сразу же опросить: "Она была так шокирована, что её ещё нельзя было опросить". Также исключено, что адаптер принадлежал ей. Полиция изъяла адаптер.

Полиция также ищет возможных свидетелей или других пострадавших. Инцидент произошёл в четверг около 14:15 на ICE 518, вагон 22, на маршруте из Штутгарта в Маннхайм. Любую информацию об инциденте просим сообщать по телефону 0721 120160 или через форму контакта на сайте www.bundespolizei.de.

Адаптер питания, который вызвал ожоги, является электрическим устройством, которое неисправно. Детская клиника оснащается для лечения травм, связанных с электричеством, в связи с этим инцидентом.

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