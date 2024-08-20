Ожесточенное противостояние поразило Премьер-лигу

В конце матча Премьер-лиги между "Тоттенхэм Хотспур" и "Лестер Сити" произошло потенциально опасное происшествие: головы двух игроков ударились друг о друга, в результате чего Родриго Бентанкур ненадолго потерял сознание. После напряженных минут, полных тревоги, был дан сигнал об окончании опасности, и все вздохнули с облегчением.

Во время углового удара в 76-й минуте головы Бентанкура и его соперника Абдула Фатаву ударились друг о друга, что привело к потере сознания последнего, как сообщают СМИ. Медицинская помощь была оказана прямо на поле в течение нескольких минут, позволив Бентанкуру сесть, прежде чем его вынесли с поля. Фотографии показали, что он истекал кровью из головы, а медики оказывали ему помощь, используя кислородную маску.

Весь стадион погрузился в зловещую тишину, когда игроки обеих команд и зрители шокированно реагировали на происшествие. Арбитр Крис Каванаг сразу же остановил игру, чтобы оказать помощь Бентанкуру. Некоторые игроки закрыли головы руками, а зрители затаили дыхание. Тишину finally прервали аплодисменты, когда Бентанкура вывели с поля.

Перед тем, как матч закончился вничью 1:1, сигнализируя о начале сезона Премьер-лиги для обеих команд, был осторожный оптимизм со стороны скамейки запасных, как сообщают британские газеты. Позже главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу прокомментировал: "Мы должны быть очень бдительными. Положительный момент в том, что он в сознании и говорит". Медицинская команда продолжит следить за состоянием игрока.

Это был первый матч Бентанкура на стадионе "Кинг Пауэр" после того, как он получил травму передней крестообразной связки в феврале 2023 года, что вывело его из строя в течение восьми месяцев.

Во время жаркого обмена на угловом ударе головы Бентанкура и Абдула Фатаву столкнулись, вызвав момент беспокойства. После происшествия Бентанкуру потребовалась медицинская помощь, и он ненадолго потерял сознание.

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