- Ожидание выхода на рынок информационных технологий, высказанное Шульце

Саксон-Анхальтский министр экономики Свэн Шульце из ХДС оптимистично смотрит на получение одобрения ЕС на государственную помощь Intel в Магдебурге в ближайшие месяцы. Ожидается, что процесс уведомления завершится к концу года, как заявил Шульце в земельном парламенте. Проект планируется запустить в следующем году.

Федеральное правительство заключило соглашение о финансировании на сумму 9,9 миллиарда евро с Intel, американским производителем чипов, в прошлом году. Однако эти средства еще не получили одобрения ЕС. Intel планирует построить фабрики по производству чипов на сумму около 30 миллиардов евро в столице земли Саксония-Анхальт. Первая фаза расширения предусматривает строительство двух фабрик по производству полупроводников, которые могут создать около 3000 рабочих мест. Строительство может начаться уже в следующем году.

Федеральное министерство экономики: Процесс комплексный

В ходе недавних дискуссий не возникло тревожных сигналов, сообщил Шульце. Он также подчеркнул, что процесс комплексный. Текущий статус процесса уведомления остается неясным для земельного правительства. По словам Шульце, это ответственность федерального правительства и Европейской комиссии следить за ситуацией.

При обращении в Федеральное министерство экономики сообщили, что федеральное правительство поддерживает регулярный контакт с компанией. "Ведутся оценки и проверки в отношении одобрения грантов и помощи в соответствии с законом", - заявил представитель. "В связи с масштабом планируемых инвестиций эти консультации с компанией и процесс одобрения помощи с Европейской комиссией особенно комплексны". Из-за текущего процесса нет возможности предоставить конкретные детали о проекте.

Федеральное министерство экономики курирует комплексный процесс оценки и проверки в отношении одобрения государственной помощи Intel. На них, а также на Европейскую комиссию возложена ответственность следить за ситуацией и обеспечить одобрение значительных средств для проекта Intel.

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