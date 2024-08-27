- Ожидание решения в сложном разводе Бен Аффлек и Дженнифер Лопес потенциально включает участие Мэтта Дэймона.

Когда человек снова вступает в брак, трудно представить, что отношения могут пошатнуться, особенно если человек считает, что на этот раз он овладел искусством отношений. Так было, судя по всему, с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые решили не заключать брачный контракт и, видимо, верили в несокрушимость своей любви. Однако их любовь рассыпалась через два года после свадьбы. В день их свадебной годовщины, 20 августа, Дженнифер Лопес подала на развод с любимым партнером. В заявлении якобы указано "непреодолимые разногласия". Американские СМИ предположили, что Бен Аффлек боролся с публичным вниманием и демонстрацией своих отношений в социальных сетях. Тем не менее, ни одна из сторон или причин этого действия не была подтверждена.

Журналисты издания "TMZ" раскопали информацию об имуществе пары. Поскольку Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не заключили брачный контракт или соглашение о собственности, все имущество, нажитое и заработанное во время их двухлетнего брака, будет разделено поровну. Одним из значительных активов, как сообщается, является доля Бена Аффлека в продюсерской компании "Artists Equity (AE)".

Дженнифер Лопес может претендовать на часть прибыли AE

Продюсерская компания была основана в ноябре 2022 года, что попадает в период совместной собственности, и была успешной. Это может означать, что Дженнифер Лопес может иметь финансовую долю в части прибыли от текущих и будущих успешных фильмов AE, таких как "Воздух", "Неустанный", "Зачинщики", "Маленькие вещи, подобные этим" и "Бухгалтер-2". Однако другой голливудский звезда, друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон, также невольно вовлечен в развод "Беннифера".

В течение этого периода Дженнифер Лопес также заработала значительные средства. Она была занята в проектах, таких как "Атлас", "Мать", "Свадьба из пушки" и "Я выхожу замуж". Она также сняла документальный фильм о своей жизни под названием "Это я... сейчас".

Пара владеет домом в Беверли-Хиллз, оцененным в около $68 миллионов, который находится на рынке уже несколько недель. Тем не менее, на недвижимость также есть ипотека около $20 миллионов.

По оценкам журнала "Wealth", общий капитал Дженнифер Лопес к 2024 году составит около $335 миллионов, и к тому времени ее состояние должно увеличиться на $30 миллионов. В отличие от этого, Бен Аффлек, по данным портала, имеет относительно небольшое состояние, около $140 миллионов, без указания годового дохода актера.

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Несмотря на дружбу с Беном Аффлеком, Мэтт Дэймон может оказаться невольно вовлеченным в бракоразводный процесс из-за своей доли в продюсерской компании Аффлека Artists Equity (AE). Эта компания, основанная во время брака пары, была успешной и может потенциально способствовать разделу имущества.

Как и его друг Бен Аффлек, Мэтт Дэймон также заработал значительные средства в индустрии развлечений. Его проекты, такие как "Стоуэлл" и "Последний дуэль", еще больше укрепляют его состояние в Голливуде.

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