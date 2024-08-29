- Ожидание приговора по делу о ножевых убийствах

Сегодня ожидается приговор по делу о жестоком инциденте, произошедшем в центре для беженцев в Гамбурге. Подсудимый, 33-летний мужчина из Туниса, обвиняется в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. 18 января якобы он напал на своего соседа по комнате в районе Вильгельмбург. Около полуночи он якобы неожиданно атаковал 22-летнего мужчину ножом для разделки мяса. Жертва дала отпор и закричала, что побудило свидетелей вмешаться и прекратить дальнейшие нападения. В результате 22-летний мужчина получил рану шеи глубиной шесть сантиметров и порезы на руке.

Прокуратура требует шестилетнего тюремного заключения. С другой стороны, адвокаты защиты просят суд отправить подсудимого на два года условного заключения за причинение тяжких телесных повреждений.

Ожидаемый приговор будет вынесен по делу об атаке ножом в центре для беженцев, где подсудимый атаковал своего соседа ножом для разделки мяса. Несмотря на серьезные травмы, такие как рана шеи глубиной шесть сантиметров, защита выступает за мягкое наказание в виде двух лет условного заключения.

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