Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Ожидание приговора по делу о ножевых убийствах

Житель жилища для беженцев в Гамбурге точно пронзает своего со ομάδες в шею ножом. Является ли это покушением на убийство? Земельный суд предоставит ясность в своем решении.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Решение по делу об отخالении в приюте для беженцев будет оглашено в уголовном суде Гамбурга.
Решение по делу об отخالении в приюте для беженцев будет оглашено в уголовном суде Гамбурга.

- Ожидание приговора по делу о ножевых убийствах

Сегодня ожидается приговор по делу о жестоком инциденте, произошедшем в центре для беженцев в Гамбурге. Подсудимый, 33-летний мужчина из Туниса, обвиняется в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. 18 января якобы он напал на своего соседа по комнате в районе Вильгельмбург. Около полуночи он якобы неожиданно атаковал 22-летнего мужчину ножом для разделки мяса. Жертва дала отпор и закричала, что побудило свидетелей вмешаться и прекратить дальнейшие нападения. В результате 22-летний мужчина получил рану шеи глубиной шесть сантиметров и порезы на руке.

Прокуратура требует шестилетнего тюремного заключения. С другой стороны, адвокаты защиты просят суд отправить подсудимого на два года условного заключения за причинение тяжких телесных повреждений.

Ожидаемый приговор будет вынесен по делу об атаке ножом в центре для беженцев, где подсудимый атаковал своего соседа ножом для разделки мяса. Несмотря на серьезные травмы, такие как рана шеи глубиной шесть сантиметров, защита выступает за мягкое наказание в виде двух лет условного заключения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.
Федеральные земли Германии

Работа горных хижин становится сложной из-за изменения климата.

Ударение изменений климата, в том числе дефицит воды, самым заметным образом влияет на Альпы. В свою очередь, это усложняет управление и функционирование горных хижинах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Оппозиция СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии изучает политически ориентированное использование ИИ, в...
Федеральные земли Германии

Изменение истины или факта: приветствие на одиннадцати различных иностранных языках

Проявляет ли премьер-министр Вюст лингвистическое мастерство или в государственной канцелярии ведутся souspetные дела? СДПГ волнуется из-за применения искусственного интеллекта в поздравительном сообщении.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.
Федеральные земли Германии

Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене.

- Парламент штата обсуждает последствия нападения в Солингене. Во время уникального собрания ландтаг Бранденбурга планирует рассмотреть последствия смертельного ножевого инцидента в Солингене, произошедшего примерно за двадцать один день до выборов в ландтаг. Предполагаемые темы включают более высокие выдворения и ужесточение огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) выступает за

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Бундеслига также будет отмечать свой дебют на домашнем поле против Св. Паули.
Федеральные земли Германии

Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули

- Пять важных выводов из матча Берлина против Сент-Паули ФК Унион Берлин готовится принять свой первый домашний матч в новом сезоне Бундеслиги в пятницу (20:30). На стадионе An der Alten Försterei соберутся 22 012 зрителей. Соперником будет ФК Санкт-Паули. * Обе команды еще не одержали победу: ни одна из них

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Панорама

Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После инцидента в Моере во вторник сообщают о смертельных случаях стрельбы полиции в...
Панорама

Расследование о стрельбе в Северном Рейн-Вестфалии, связанной с полицией

Еще одно оперативное действие полиции в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) заканчивается трагически для подозреваемого в нападении с ножом. Инцидент в Реcklinghausen расследуется дортмундской Следственной Task Force по требованиям беспристрастности.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине
Главные темы

Соглашение о коалиции: включение в договор соглашения об отказе от применения ракет и помощи Украине

-Sahra Wagenknecht, выполняющая обязанности сопредседателя Левой партии, выдвинула условие для вступления в пост- góetadata коалиции после выборов в земле: включение loro й иностранной политики в коалиционное соглашение. Говоря с AFP, Wagenknecht заявила: "Мы будем формировать альянсы только с...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно