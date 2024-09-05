- Ожидание последствий, которые может повлечь за собой злоупотребление собственным ребенком

Житель северо-западной части Мекеленбурга находится под судом за серьезные сексуальные преступления. 41-летний мужчина признался в жестоком обращении со своей собственной дочерью. Приговор по этому делу ожидается сегодня в Региональном суде Шверина.

Мужчина решил признаться после правового диалога между сторонами в начале судебного процесса. Это типично для сексуальных преступлений, чтобы защитить несовершеннолетних жертв от дополнительных свидетельских показаний. У мужчины есть судимость, и он может провести от пяти с половиной до почти семи лет в тюрьме.

Непристойные материалы на мобильном устройстве

Согласно обвинениям, отец якобы шесть раз эксплуатировал свою трехлетнюю дочь в период с января 2022 года по март 2024 года. При аресте мужчины правоохранительные органы изъяли его смартфон, якобы содержащий более 1000 непристойных фото- и видеофайлов, связанных с несовершеннолетними.

Процесс над мужчиной за сексуальные преступления изначально назначен в Региональном суде Шверина, но из-за характера обвинений дело передано в суд первой инстанции для справедливого и соответствующего рассмотрения. После отбывания наказания мужчина может обжаловать свой приговор в Региональном суде Шверина.

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