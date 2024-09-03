- Ожидания нарастают на Mozart Weeks Eifel, когда приближается восьмое музыкальное мероприятие.

От церковной службы до камерного концерта до полноценного оркестрового шоу: декадентская серия "Мozart Weeks Eifel" возвращается в этом году с насыщенной программой. С 2 по 23 ноября пройдет восемь концертов, как сообщают организаторы Юго-западного немецкого общества Моцарта в Приме, Эйфель. Это мероприятие, начавшееся в 2002 году, обычно проводится каждые три года.

В этом году фестиваль Mozart Weeks будет посвящен композитору Йозефу Гайдну. Как "современник Моцарта", Гайдн, подобно Моцарту, является постоянным гостем на международных концертных площадках, сказал художественный директор фестиваля Георг Майс. Юго-западное немецкое общество Моцарта организует мероприятия по всей Германии. Однако, как отметил Майс, "Мozart - это обобщенное название для отличной музыки как вечного искусства".

Эйфель начинается с церковной службы в базилике Святого Савватора в Приме, где местные хоры и Камерный оркестр Маннгейма исполнят "Павкемезсу" Гайдна. Серия завершится двумя симфоническими концертами Украинского филармонического оркестра из Львова, западной украинской метрополии. Среди прочего, они исполнят "Симфонию с барабанным боем" Гайдна.

В 2021 году, несмотря на ограничения COVID-19, концерты посетило около 1300 зрителей. В этом году организаторы ожидают около 1600 посетителей на меньшем количестве концертов. Бюджет оценивается в около 100 000 евро. Серия входит в число крупнейших культурных событий региона, расположенного между Мозелью, Эйфелем и Арденнами.

Чтобы гарантировать успешное выступление, артистам необходимо сохранять концентрацию во время репетиций. В этом году фестиваль Mozart Weeks посвящен не только Моцарту, но и его современнику, композитору Йозефу Гайдну.

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