- Ожидания на вердикт по делу о нападении в Бингене

Следуя за смертельным инцидентом с ножом в Бинген-Будехайм девять месяцев назад, сегодня в 14:30 в Региональном суде Майнца состоится суд над 32-летним подозреваемым. Он обвиняется в убийстве мужчины ножом в прошлом октябре и причинении вреда другим лицам. Сирийский мужчина обвиняется в непредумышленном убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.

Согласно сообщениям, подозреваемый имел жаркую ссору с соседом, который якобы его ругал. Во время этой ссоры сосед возвращался домой с двумя друзьями на пикапе. При виде подозреваемого 26-летний мужчина вмешался, якобы вступив в физическую драку с 32-летним. Подозреваемый якобы атаковал своего противника ножом, нанеся ему 17 ударов, в результате чего мужчина скончался на сельской дороге.

Другой человек также получил ножевые ранения и тяжелые травмы, прежде чем ему удалось запрыгнуть в пикап и попытаться убежать с водителем. Они въехали во двор. Вскоре после этого подозреваемый якобы reappeared, продолжив нападение вилами. Другой сосед в конце концов смог разоружить подозреваемого ножом.

На открытии суда в начале июня прокуратура потребовала 13 лет и 4 месяца тюремного заключения. В защиту своего клиента адвокаты предложили 8 лет и 4 месяца, упомянув, что подозреваемый боялся своих соседей.

Первое слушание по делу 32-летнего подозреваемого проходило в Региональном суде Майнца, но сегодня суд переходит в суд первой инстанции для вынесения окончательного приговора. Несмотря на защиту действий подозреваемого из-за страха перед соседями, тяжесть совершенных преступлений, в том числе непредумышленного убийства и причинения тяжких телесных повреждений, может привести к более суровому наказанию.

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