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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Ожидаются дожди, грозы и сильные дожди.

Немецкие метеорологические службы ожидают дожди и снижение температуры. Сообщается также о возможных грозовых явлений и более обильных осадках в некоторых районах.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
ожидаются временами дожди, перемежающиеся грозовыми фронтами и значительными осадками, согласно...
ожидаются временами дожди, перемежающиеся грозовыми фронтами и значительными осадками, согласно немецкому метеорологическому службе.

- Ожидаются дожди, грозы и сильные дожди.

Прогноз погоды:

Подготовьтесь к дождям, грозовым дождям и сильным ливням в Пфальце и Сааре, согласно данным немецкого метеорологического агентства (DWD). С середины дня до вечера ожидайте изолированные дожди и грозы. Возможны локальные сильные осадки до 15-25 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени.

Прогноз на воскресенье:

Ночью и днем воскресенья ожидаются дожди с юго-запада и возможные изолированные грозы, как прогнозируют метеорологи. Самые сильные дожди ожидаются в узкой полосе, особенно от Эйфеля до Вестервальда, с осадками от 25 до 40 литров на квадратный метр, местами до 60 литров. Точные места еще не определены.

Воскресенье начнется пасмурным с периодическими дождями, которые уменьшатся к вечеру. Температура будет колебаться от умеренных 20 до 24 градусов.

Теплее с вторника:

Новая неделя начнется с облачной погоды и возможной сухости. Температура поднимется до 23-27 градусов, как предсказывает DWD.

С вторника станет теплее: насладитесь смесью солнца и облаков с температурами до 25-29 градусов.

Дополнительно: Немецкое метеорологическое агентство (DWD) объявило, что с вторника через регион пройдет дополнительный теплый фронт, который принесет температуры до 25-29 градусов.

Кроме того, в отношении прогноза на воскресенье немецкое метеорологическое агентство (DWD) объявило дополнительно: ожидается более узкая полоса сильных осадков, которые могут достичь до 60 литров в некоторых местах, особенно от Эйфеля до Вестервальда, в дополнение к изолированным грозовым дождям и юго-западным дождям.

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