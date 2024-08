Ожидающееся прекращение крупных железнодорожных работ в Канаде может привести к финансовым последствиям, распространяющимся на США.

С истечением срока для последних сделок Канадская национальная железная дорога и Канадско-мексиканская железная дорога планируют запретить своим работникам доступ к рабочим местам с раннего утра четверга.

Это первый случай в истории страны, когда обе железнодорожные компании сталкиваются с совместной остановкой работы, так как они обычно ведут переговоры о трудовых соглашениях в разные годы.

Эта остановка может создать значительные трудности для транспортировки таких товаров, как продовольственные культуры, бобы, калий, уголь и древесина, которые составляют considerable часть экспорта Канады. Это также может повлиять на поставки нефтепродуктов, химикатов и автомобилей.

Возможный экономический ущерб от этой остановки может превысить миллиарды долларов. Кроме того, это может нарушить железнодорожную торговлю не только в Канаде, но и на всей территории Северной Америки.

"Если не будет немедленного и окончательного решения в трудовом споре, CN будет вынуждена продолжить поэтапное и постепенное закрытие своей сети, что в конечном итоге приведет к остановке работы", - объявила CN в заявлении.

Переговоры в выходные дни не привели к существенному прогрессу, стороны по-прежнему находятся далеко друг от друга.

Профсоюз Teamsters утверждает, что CN требует обязательного перемещения работников по всей Канаде на длительные периоды для восполнения рабочих пробелов.

CN, в свою очередь, заявляет, что предложила четыре варианта заработной платы, рассмотрение отдыха и планы наличия рабочей силы, соблюдая правительственные правила, регулирующие обязательные и отдых периоды.

Спор с CPKC связан с вопросами безопасности. Профсоюз утверждает, что CPKC хочет устранить все критически важные положения о отдыхе, заставляя экипажи работать дольше, что увеличивает риск аварий.

CPKC, однако, утверждает, что его предложение оставляет все рабочие правила без изменений, соответствует новым правилам отдыха и никоим образом не угрожает безопасности.

Teamsters, представляющие рабочих на железнодорожных станциях, диспетчеров железнодорожного движения, машинистов и проводников, ранее объявили 72-часовой уведомительный период о начале забастовки против CPKC, прежде чем компания объявила о своих мерах по остановке работы. Он также посоветовал своим членам относиться к уведомлению CN об остановке работы так, как будто они находятся на забастовке.

"Мы объявляем уведомительный период о начале забастовки, чтобы защитить права и безопасность наших членов", - сказал Пол Бушер, президент Канадской конференции профсоюза Teamsters, в заявлении.

Обе компании, CN и CPKC, подтвердили, что их сети за пределами Канады продолжат работать,although there could be subsequent effects. Сети этих двух канадских железнодорожных операторов связаны с несколькими значительными железнодорожными и морскими хабами США, такими как Чикаго, Нью-Орлеан, Миннеаполис и Мемфис. Сеть CPKC также простирается на юг, связываясь с портами tanto на восточном, как и на западном побережье Мексики.

Пока федеральное правительство либералов отказывается вмешиваться, призывая компании и профсоюзы разрешить свои разногласия путем переговоров.

Совместная остановка работы на Канадской национальной железной дороге и Канадско-мексиканской железной дороге может отрицательно сказаться на различных бизнесах, которые зависят от железнодорожного транспорта для своей деятельности. Например, компании по переработке продуктов питания могут столкнуться с трудностями при отправке своей продукции на международные рынки.

Возможные экономические потери и нарушения от этой остановки могут иметь волновой эффект на многочисленные бизнесы, не только в Канаде, но и по всей Северной Америке.

