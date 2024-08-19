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Ожидающееся прекращение крупных железнодорожных работ в Канаде может привести к финансовым последствиям, распространяющимся на США.

Над железнодорожной системой Канады на этой неделе нависла угроза нарушений, что может повлечь значительный экономический ущерб. Два крупнейших железнодорожных перевозчика страны предупредили своих сотрудников из профсоюза Teamsters, количество которых avoит 10 000 человек, об увольнении в...

 and  Melissa Williams
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Локомотив Канадской национальной железной дороги тянет поезд через Монреаль
Локомотив Канадской национальной железной дороги тянет поезд через Монреаль

Ожидающееся прекращение крупных железнодорожных работ в Канаде может привести к финансовым последствиям, распространяющимся на США.

С истечением срока для последних сделок Канадская национальная железная дорога и Канадско-мексиканская железная дорога планируют запретить своим работникам доступ к рабочим местам с раннего утра четверга.

Это первый случай в истории страны, когда обе железнодорожные компании сталкиваются с совместной остановкой работы, так как они обычно ведут переговоры о трудовых соглашениях в разные годы.

Эта остановка может создать значительные трудности для транспортировки таких товаров, как продовольственные культуры, бобы, калий, уголь и древесина, которые составляют considerable часть экспорта Канады. Это также может повлиять на поставки нефтепродуктов, химикатов и автомобилей.

Возможный экономический ущерб от этой остановки может превысить миллиарды долларов. Кроме того, это может нарушить железнодорожную торговлю не только в Канаде, но и на всей территории Северной Америки.

"Если не будет немедленного и окончательного решения в трудовом споре, CN будет вынуждена продолжить поэтапное и постепенное закрытие своей сети, что в конечном итоге приведет к остановке работы", - объявила CN в заявлении.

Переговоры в выходные дни не привели к существенному прогрессу, стороны по-прежнему находятся далеко друг от друга.

Профсоюз Teamsters утверждает, что CN требует обязательного перемещения работников по всей Канаде на длительные периоды для восполнения рабочих пробелов.

CN, в свою очередь, заявляет, что предложила четыре варианта заработной платы, рассмотрение отдыха и планы наличия рабочей силы, соблюдая правительственные правила, регулирующие обязательные и отдых периоды.

Спор с CPKC связан с вопросами безопасности. Профсоюз утверждает, что CPKC хочет устранить все критически важные положения о отдыхе, заставляя экипажи работать дольше, что увеличивает риск аварий.

CPKC, однако, утверждает, что его предложение оставляет все рабочие правила без изменений, соответствует новым правилам отдыха и никоим образом не угрожает безопасности.

Teamsters, представляющие рабочих на железнодорожных станциях, диспетчеров железнодорожного движения, машинистов и проводников, ранее объявили 72-часовой уведомительный период о начале забастовки против CPKC, прежде чем компания объявила о своих мерах по остановке работы. Он также посоветовал своим членам относиться к уведомлению CN об остановке работы так, как будто они находятся на забастовке.

"Мы объявляем уведомительный период о начале забастовки, чтобы защитить права и безопасность наших членов", - сказал Пол Бушер, президент Канадской конференции профсоюза Teamsters, в заявлении.

Обе компании, CN и CPKC, подтвердили, что их сети за пределами Канады продолжат работать,although there could be subsequent effects. Сети этих двух канадских железнодорожных операторов связаны с несколькими значительными железнодорожными и морскими хабами США, такими как Чикаго, Нью-Орлеан, Миннеаполис и Мемфис. Сеть CPKC также простирается на юг, связываясь с портами tanto на восточном, как и на западном побережье Мексики.

Пока федеральное правительство либералов отказывается вмешиваться, призывая компании и профсоюзы разрешить свои разногласия путем переговоров.

Совместная остановка работы на Канадской национальной железной дороге и Канадско-мексиканской железной дороге может отрицательно сказаться на различных бизнесах, которые зависят от железнодорожного транспорта для своей деятельности. Например, компании по переработке продуктов питания могут столкнуться с трудностями при отправке своей продукции на международные рынки.

Возможные экономические потери и нарушения от этой остановки могут иметь волновой эффект на многочисленные бизнесы, не только в Канаде, но и по всей Северной Америке.

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