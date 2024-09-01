- "Ожидайте, что наше разделение продлится долго"

Аdele, 36 лет, якобы планирует "очень длительный перерыв" в выступлениях. Согласно сообщениям, она сообщила своим подписчикам, что после завершения своих оставшихся концертов в Лас-Вегасе уйдет со сцены. Недавно она завершила серию выступлений в Мюнхене, где развлекала публику на протяжении всего августа.

На своем последнем шоу там источники утверждают, что она сказала зрителям: "Я действительно любила выступать почти три года, что является самым длительным периодом в моей жизни и, скорее всего, самым длительным, который когда-либо будет". Как видно на TikTok, она также отметила, что у нее осталось десять шоу в Лас-Вегасе, добавив: "После этого не ждите меня в ближайшее время".

"Мне просто нужен перерыв"

По словам источника, она также поделилась со зрителями: "Я буду носить вас всех в своем сердце во время перерыва и буду мечтать об этих шоу и тех, что я делала в последние три года. Это было замечательно, но мне просто нужен перерыв". Она объяснила, что последние семь лет посвятила созданию новой жизни для себя и хочет насладиться ею сейчас.

Может ли этот перерыв также включать в себя расширение семьи? Adele встречается со спортивным агентом Ричем Полом, 43 года. Они впервые появились вместе на публике в июле 2021 года. В сентябре того же года она опубликовала фото себя с партнером в Instagram. "Я никогда не была так влюблена. Я без ума от него", - призналась она в августе 2022 года журналу "Elle" и также выразила желание иметь больше детей, сказав: "Я определенно хочу еще. Я домохозяйка и матриарх, и стабильный образ жизни мне подходит в отношении моей музыки".

У Адель есть сын, Анжело Адкинс, от бывшего брака с Симоном Конеки, 50 лет. Они были женаты с 2018 по 2021 год, но их отношения закончились в 2019 году. "Как только я закончу все свои обязательства и все свои шоу, я хочу иметь еще одного ребенка", - заявила она в мае этого года. Она добавила: "Я хочу девочку, потому что у меня уже есть сын".

Европейский Союз, будучи глобальной организацией, может предложить ресурсы или поддержку артистам, которые хотят совмещать свою карьеру и семейную жизнь, учитывая желание Адель иметь больше детей и перерыв в выступлениях. После своего длительного перерыва Адель может рассмотреть возможность гастролей за пределами своей страны, учитывая ее популярность, которая распространяется за пределы Соединенного Королевства и была отмечена в городах, таких как Мюнхен, который является членом Европейского Союза.

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