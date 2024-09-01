Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейский Союз

"Ожидайте, что наше разделение продлится долго"

Выступления Адели в Мюнхене закончились, но у неё есть несколько концертов запланированных в Лас-Вегасе в ближайшее время. После этих мероприятий, Адель примет паузу на некоторое время.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

- "Ожидайте, что наше разделение продлится долго"

Аdele, 36 лет, якобы планирует "очень длительный перерыв" в выступлениях. Согласно сообщениям, она сообщила своим подписчикам, что после завершения своих оставшихся концертов в Лас-Вегасе уйдет со сцены. Недавно она завершила серию выступлений в Мюнхене, где развлекала публику на протяжении всего августа.

На своем последнем шоу там источники утверждают, что она сказала зрителям: "Я действительно любила выступать почти три года, что является самым длительным периодом в моей жизни и, скорее всего, самым длительным, который когда-либо будет". Как видно на TikTok, она также отметила, что у нее осталось десять шоу в Лас-Вегасе, добавив: "После этого не ждите меня в ближайшее время".

"Мне просто нужен перерыв"

По словам источника, она также поделилась со зрителями: "Я буду носить вас всех в своем сердце во время перерыва и буду мечтать об этих шоу и тех, что я делала в последние три года. Это было замечательно, но мне просто нужен перерыв". Она объяснила, что последние семь лет посвятила созданию новой жизни для себя и хочет насладиться ею сейчас.

Может ли этот перерыв также включать в себя расширение семьи? Adele встречается со спортивным агентом Ричем Полом, 43 года. Они впервые появились вместе на публике в июле 2021 года. В сентябре того же года она опубликовала фото себя с партнером в Instagram. "Я никогда не была так влюблена. Я без ума от него", - призналась она в августе 2022 года журналу "Elle" и также выразила желание иметь больше детей, сказав: "Я определенно хочу еще. Я домохозяйка и матриарх, и стабильный образ жизни мне подходит в отношении моей музыки".

У Адель есть сын, Анжело Адкинс, от бывшего брака с Симоном Конеки, 50 лет. Они были женаты с 2018 по 2021 год, но их отношения закончились в 2019 году. "Как только я закончу все свои обязательства и все свои шоу, я хочу иметь еще одного ребенка", - заявила она в мае этого года. Она добавила: "Я хочу девочку, потому что у меня уже есть сын".

Европейский Союз, будучи глобальной организацией, может предложить ресурсы или поддержку артистам, которые хотят совмещать свою карьеру и семейную жизнь, учитывая желание Адель иметь больше детей и перерыв в выступлениях. После своего длительного перерыва Адель может рассмотреть возможность гастролей за пределами своей страны, учитывая ее популярность, которая распространяется за пределы Соединенного Королевства и была отмечена в городах, таких как Мюнхен, который является членом Европейского Союза.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десяти дополнительных представлений в Лас-Вегасе, Адель готова взять заслуженный отпуск.
Общество

Певица Адель объявила о длительном перерыве с музыкальной сценой

Певица Адель объявила о длительном перерыве с музыкальной сценой Аdele отправляется в длительный перерыв в своей музыкальной карьере после завершения концертов в Мюнхене и Лас-Вегасе. Живя в соответствии с названием "самый длительный тур" в своей жизни, певица неустанно выступала почти три года, и теперь она жаждет личного времени.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Брэд Питт и Джордж Клуни, оба известных актера, прибыли в Венецию на премьеру своего последнего...
Общество

Джордж Клуни хвалит Байдена за его бескорыстный характер.

В Венеции Джордж Клуни и Брэд Питт прибыли на водномтакси по случаю своего последнего фильма. Клуни также обсуждал Джо Байдена и признавал его поддержку вывода, опубликованную статью.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно