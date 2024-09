Ожидается задержка в принятии решения по слиянию американской стали из-за политических проблем

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который проверяет потенциальные угрозы национальной безопасности от иностранных инвестиций, предположительно представит свои предложения в Белый дом после 5 ноября, согласно источникам.

Этот график предназначен для предотвращения давления, связанного с циклом выборов, где все стороны открыто выступают против сделки.

Акции US Steel резко выросли в пятницу после первоначального отчета The Washington Post, который предположил, что президент Джо Байден не будет быстро вмешиваться, чтобы заблокировать сделку. Акции US Steel (X) из Питтсбурга недавно торговались на 5% выше.

Как действующий президент, Байден имеет последнее слово, и он намекнул, что будет готов заблокировать сделку, если CFIUS не придет к согласию, как сообщает CNN.

Вероятно, ставки возросли за последнюю неделю после объявления US Steel о том, что им придется уволить работников и закрыть заводы без поддержки Японии, а также новостей о том, что Байден примет японского премьер-министра в своем доме в Делавэре в ближайшие выходные.

Премьер-министр Фумио Кисида во время своего визита в Белый дом в апреле сказал журналистам, что юридические обзоры решат исход сделки.

Различные бизнес-организации написали письмо министру финансов Джанет Йеллен в среду, предупредив о последствиях политизации процесса, предназначенного для объективной оценки рисков национальной безопасности.

“К сожалению, в последнее время были попытки политизировать работу комитета со всех политических сторон, что позволяет политике подорвать четкий и узкий конституционный мандат оценки национальной безопасности”, - написали бизнес-организации в своем письме. “Американский климат инвестиций серьезно пострадает, если такое политическое вмешательство победит”.

В прошлую пятницу вице-президент Камала Харрис заявила во время остановки в Питтсбурге, что она считает, что US Steel должен оставаться “американской компанией, принадлежащей и управляемой американцами”.

tanto бывший президент Дональд Трамп, как и его кандидат в вице-президенты, сенатор от Огайо Джим Ванс, открыто выступали против продажи US Steel японской компании.

Многие демократы из Ржавого пояса также выступают против сделки, в том числе сенатор Шеррод Браун из Огайо и сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании.

US Steel выставила себя на продажу в 2023 году после получения неожиданного предложения о выкупе в размере 7 миллиардов долларов от базирующейся в Огайо Cleveland Cliffs. Сделка на 14,9 миллиарда долларов с Nippon Steel, крупнейшим производителем стали в Японии, появилась в результате этого процесса продажи.

Белый дом подтвердил, что будет ждать рекомендации CFIUS, которая еще не была дана, согласно CNN.

В заявлении в пятницу пресс-секретарь Белого дома Салони Шарма еще раз подтвердила мнение Байдена о том, что US Steel должен оставаться американской сталелитейной компанией, принадлежащей и управляемой американцами.

Салони отметила, что Белый дом не получил рекомендации от CFIUS на прошлой неделе, указывая на то, что решение не могло быть близко.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, демократ, который был финалистом на пост вице-президента Харрис, контактировал с работниками, частным сектором и администрацией Байдена по поводу сделки. Его офис также предупредил против того, чтобы политике позволять брать верх.

“Текущая ситуация не оправдывает безрассудную политическую риторику и угрозы в отношении рабочих Западной Пенсильвании”, - сказал пресс-секретарь Шапиро Мануэль Бондер в заявлении на прошлой неделе.

Бизнес-организации выразили свои опасения по поводу политизации процесса CFIUS в своем письме, заявив, что это может серьезно навредить американскому климату инвестиций.

Белый дом сохранил свою позицию о том, что US Steel должен оставаться американской сталелитейной компанией, принадлежащей и управляемой американцами, как это было подтверждено пресс-секретарем Белого дома Салони Шарма.

