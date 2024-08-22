- Ожидается тепло и солнце в ближайшие выходные.

Наступают жаркие летние дни в Свободном государстве. Согласно прогнозу Германской метеорологической службы (ДМС), в пятницу и субботу температура превысит отметку в 30 градусов. К вечеру четверга солнце вернется и будет усиливаться.

После холодной ночи с температурами около нуля в пятницу будет солнечно. В-Franconia температура достигнет 26 градусов, а в Мюнхене - 31 градус, обеспечивая тепло повсюду. В субботу также будет солнечно, но еще жарче: ДМС прогнозирует 29 градусов в Франконском лесу и потенциальные 34 градуса в Нижней Франконии. С послеполуденного времени возможны отдельные грозы в Альпах. По данным ДМС, к вечеру с запада приблизятся дожди, облака и грозы.

В воскресенье ожидается больше дождей, с сильными грозами и ветром в юго-восточном направлении. Температура будет колебаться от 20 до 27 градусов, снова становясь мягче.

Жаркая погода продолжается, как и ожидалось, с температурой в 31 градус в Мюнхене в пятницу. Более того, прогноз на субботу указывает на еще более высокие температуры, которые могут достичь 34 градуса в Нижней Франконии.

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