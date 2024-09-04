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ЭкономикаНовостиДругие овощи

Ожидается снижение использования сельскохозяйственных гарантий на посевных площадях.

В сфере сельского хозяйства есть призыв к более бережному сохранению природы. Это могло бы включать в себя сокращение химической обработки земель. Несмотря на это, администрация, похоже, уделяет меньше внимания введению запретов.

 and  Melissa Williams
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Уменьшение применения защит сельскохозяйственных культур, согласно планам, объявленным Федеральным...
Уменьшение применения защит сельскохозяйственных культур, согласно планам, объявленным Федеральным министерством сельского хозяйства, неизбежно в полевых посевах.

- Ожидается снижение использования сельскохозяйственных гарантий на посевных площадях.

Применение пестицидов в сельском хозяйстве планируется сократить в соответствии с планами Федерального министерства сельского хозяйства. В ближайшее время фермерам по-прежнему будет разрешено защищать и ухаживать за своими растениями по мере необходимости, заявил министр Цем Оzdemir (Зеленые) в Берлине. Однако снижение биоразнообразия в экосистеме дикой природы свидетельствует о том, что поддержание статус-кво невозможна. Цель должна быть: "Столько, сколько нужно, но как можно меньше". Цель состоит в том, чтобы сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве на 50% к 2030 году.

Оzdemir предложил программу, состоящую из мероприятий, направленных на сотрудничество, стимулирование, консультации и инновации. "Мы полагаемся на финансовые стимулы и сельскохозяйственный здравый смысл вместо ограничений". Ключевые области сосредоточены на создании более устойчивых к вредителям сортов растений и расширении доступности органических методов борьбы с вредителями. Также цель состоит в том, чтобы увеличить долю органического сельского хозяйства до 30% к 2030 году.

Министр подчеркнул, что достижения отрасли, такие как внедрение большего количества цветущих полос и цифровых технологий для более точного применения пестицидов, были признаны. Однако климатический кризис свидетельствует о том, что полностью отказаться от пестицидов невозможно, например, в случае вспышек грибковых заболеваний или избыточной влажности. Тем не менее, все доступные инструменты и методы для здорового роста растений должны использоваться в первую очередь.

Объединение по охране природы и биоразнообразия (NABU) высоко оценило программу как прочную основу, но необходим более решительный подход.

В предложенной программе делается акцент на стимулировании роста других овощей с помощью органических методов борьбы с вредителями для снижения зависимости от химических пестицидов. С увеличением органического сельского хозяйства также увеличится доступность устойчивых к вредителям сортов растений, что будет полезно tanto для farmers, как и для окружающей среды.

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