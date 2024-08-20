- Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Насладитесь облегчением от жаркой погоды в Северном Рейне-Вестфалии в ближайшие дни, сопровождаемой солнцем и летними температурами. Во вторник ожидайте смесь солнца и облаков, с температурой до 25-28°C и сухой погодой в начале дня, согласно немецкому метеорологическому службе (DWD). Однако дождевые облака могут прийти с северо-запада вечером, с возможностью грозы в некоторых районах.

Снижение температуры предсказывается на среду, с максимумами 17-22°C и смесью облаков и солнца. Вероятность редких дождей в северных районах умеренная.

Отдых от жары не продлится долго, так как температура должна подняться с четверга. Готовьтесь к в основном солнечной и сухой погоде с термометрами, показывающими 23-26°C. Пятница также должна оставаться в основном сухой, с максимумами от 24 до 27°C, согласно DWD.

Немецкое метеорологическое служба (DWD) прогнозирует понижение температуры на среду, с DWD предсказывающим максимумы 17-22°C. Несмотря на предсказанный перерыв в жаре, DWD ожидает, что температура снова поднимется с четверга, с в основном солнечной и сухой погодой.

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