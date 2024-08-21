- Ожидается решение по делу адвокатов "Граждан Рейха"

В повторном процессе адвоката " Reichsbürgers " Петра Фицкека в районном суде Дессау-Роßлау пока не принято решение. Развернутые слушания, продолжавшиеся несколько дней и включавшие в себя показания нескольких свидетелей, в том числе военнослужащих, все еще продолжаются. Ранее районный суд в Веттинбурге приговорил Фицкека к восьми месяцам лишения свободы без условного освобождения за умышленное причинение вреда и оскорбление. Апелляция привела к тому, что процесс был пересмотрен.

Фицек решительно оспаривал подлинность свидетельских показаний. Сначала он сделал подробные заявления во время процесса, но не по поводу обвинений против него. Когда судья отказался позволить ему снова подробно высказаться после того, как свидетели дали свои показания, команда адвокатов Фицкека подала ходатайство об отводе и пригрозила дополнительными ходатайствами. Процесс должен продолжиться 29 августа.

Фицек обвиняется в том, что он силой толкнул женщину-работника против двери и затем ударил ее ногой во время спора в здании районной администрации Веттинбурга 1 марта 2022 года. По данным районной администрации, она была временным сотрудником из охранной компании. Он также якобы оскорбил двух военнослужащих, пытавшихся вмешаться.

Фицек, который двенадцать лет назад провозгласил себя "королем Германии" и главой государства в "Лютерштадте Веттинбурге", неоднократно появлялся в суде в прошлом. Его обвиняли в различных правонарушениях, таких как вождение без водительских прав и незаконная банковская деятельность, и неоднократно признавали виновным.

58-летний Фицек родом из Гале. "Reichsbürger" верят, что Германская империя (1871-1945) все еще существует и не признают существования Федеративной Республики или ее законов.

Команда адвокатов Фицкека утверждала, что экстремистские взгляды "Reichsbürger", в том числе самого Фицкека, могли повлиять на свидетельские показания, что может свидетельствовать о предвзятости. Несмотря на продолжающийся процесс, немецкие власти продолжают беспокоиться о распространении экстремистских идей среди сторонников "Reichsbürger".

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