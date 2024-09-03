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Ожидается конец лета: ожидаются жаркие температуры, грозы и обильные осадки.

Несмотря на то, что календарь показывает конец лета, метеорологические прогнозы предсказывают повторное наступление жары и прибытие штормов и проливных дождей. Визуальные пособия, такие как карты, показывают нынешнюю ситуацию.

 and  Alex Stellmacher
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Восток испытывает жаркую погоду, ожидаются сильные дожди и грозы на остальной территории Германии,...
Восток испытывает жаркую погоду, ожидаются сильные дожди и грозы на остальной территории Германии, по данным Службы метеорологии Германии во вторник.

Содержание

  • Живой трекер погоды: отслеживание зон с интенсивным развитием погоды
  • График температуры: сегодняшние максимальные показатели температуры
  • График ветра и штормов: сегодняшние максимальные скорости ветра
  • Уведомления о грозе: сегодняшние зоны потенциально сильной погоды
  • Уведомления о грозе на завтра: потенциально усиливающиеся погодные зоны на завтра

- Ожидается конец лета: ожидаются жаркие температуры, грозы и обильные осадки.

Последний летний рывок почти здесь: согласно метеорологам, во вторник почти вся Германия испытает знойные температуры, сопровождаемые всеми обычными побочными эффектами. Немецкий метеорологический сервис (DWD) прогнозирует дожди и периодические грозы в регионе Северного моря до утра. В некоторых местах возможны интенсивные ливни, до 20 литров на квадратный метр в час. Не исключены более сильные осадки с количеством осадков более 25 литров на квадратный метр.

"С полудня, за исключением самого запада и северо-востока, отдельные грозы снова возникнут, в частности, в центре и на юге, начиная с середины дня или позднего вечера, и даже из Альп вечером. Интенсивные ливни до 20 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени, мелкий град и ветры до 70 км/ч (Бф 7-8)" - это то, что DWD прогнозирует на своем сайте.

По-прежнему существует вероятность сильной погоды из-за интенсивных ливней, превышающих 30 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени. В некоторых редких случаях не исключены экстремальные условия с количеством осадков между 40 и 60 литров на квадратный метр в течение 1-2 часов.

Ожидается более сильная погода в среду

В среду на востоке и далеко на юго-востоке будет солнечно и сухо. На западе ожидаются грозы с сильным дождем, которые к послеполуденному времени переместятся на север. В восточной середине и Альпах с послеполуденного времени ожидаются сильные грозы, увеличивая риск сильной погоды из-за сильного дождя и града. В западной части температура будет колебаться от 20 до 26 градусов, а в восточной - от 27 до 34 градусов, с самыми высокими температурами от Уккермарка до Восточной Саксонии.

Ниже приведены карты, отображающие текущую погодную ситуацию:

Живой трекер погоды: отслеживание зон с интенсивным развитием погоды

Интерактивная карта ниже предоставляет реальные данные погоды. Кроме того, вы можете просмотреть прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Отображаемый слой можно изменить, например, на грозы, дождь или снег, нажав на верхний правый угол.

График температуры: сегодняшние максимальные показатели температуры

График ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на сегодня.

График ветра и штормов: сегодняшние максимальные скорости ветра

Карта выше показывает зоны с самыми сильными порывами ветра дня.

Уведомления о грозе: сегодняшние зоны потенциально сильной погоды

Карта выше показывает уведомления о грозе, выданные DWD на сегодня. Зоны с уведомлением о грозе окрашены в красный цвет, а отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждения.

Уведомления о грозе на завтра: потенциально усиливающиеся погодные зоны на завтра

Карта выше показывает уведомления о грозе, выданные DWD на завтра. Зоны с уведомлением о грозе окрашены в красный цвет, а отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждения.

Карты, используемые здесь, частично взяты с wetter.de. wetter.de является частью RTL Germany, наряду со stern. Кроме того, карты с Windy.com были встроены. Создатели используют модель от "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих отображений и прогнозов.

Источник: DWD

Самые главные новости сегодня включают прогноз сильных погодных условий по всей Германии с потенциалом интенсивных ливней, превышающих 30 литров на квадратный метр в некоторых областях. Следите за уведомлениями о грозе на сегодня и завтра, чтобы оставаться в курсе потенциальных зон сильной погоды.

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